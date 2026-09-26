У Миколаївській громаді визнали зруйнованими ще 29 будинків (перелік)

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
З 18 по 24 вересня комісія Миколаївської громади визнала зруйнованими внаслідок російської агресії 11 багатоквартирних та 18 приватних будинків. Мешканцям також нарахували 26 житлових сертифікатів на загальну суму понад 27,7 мільйона гривень.
Про це 25 вересня 2026 року повідомили у Миколаївській міській військовій адміністрації.
До переліку внесли 11 багатоквартирних будинків у Миколаївці:
Для будинку на вулиці Коцюбинського, 1 кількість квартир у переліку не вказали. В інших десяти будинках зруйнованими визнали загалом 292 квартири.
Серед приватних будинків, які визнали зруйнованими, 15 розташовані у Миколаївці:
Ще три зруйновані приватні будинки розташовані у населених пунктах громади: селищі Райгородок на вулиці Східній, 44, селі Васютинське на вулиці Садовій, 6 та селі Стародубівка на вулиці Робочій, 29.
Загальна сума нарахованих 26 житлових сертифікатів становить 27 772 603 гривні.
Заяву на компенсацію за знищене житло можна подати через застосунок або портал “Дія”, а також у відділеннях ЦНАП.
У громаді надають консультації стосовно компенсацій за житло з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00 за номерами:
Нагадаємо, раніше у Миколаївській громаді визнали знищеними ще 58 приватних і 8 багатоквартирних будинків. Власники житла за цими адресами можуть подати заяви на компенсацію за програмою “єВідновлення”.