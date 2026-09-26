У Миколаївській громаді визнали зруйнованими ще 29 будинків (перелік)

Пошкоджені російськими обстрілами будинки по вулиці Січових Стрільців у Миколаївці. Фото надане Вільному Радіо начальником Миколаївської ВА Володимиром Проскуніним

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З 18 по 24 вересня комісія Миколаївської громади визнала зруйнованими внаслідок російської агресії 11 багатоквартирних та 18 приватних будинків. Мешканцям також нарахували 26 житлових сертифікатів на загальну суму понад 27,7 мільйона гривень.

Про це 25 вересня 2026 року повідомили у Миколаївській міській військовій адміністрації.

Які багатоквартирні будинки визнали зруйнованими

До переліку внесли 11 багатоквартирних будинків у Миколаївці:

вул. Лесі Українки, 9/5 — 18 квартир;

вул. Січових Стрільців, 43 — 12 квартир;

вул. Січових Стрільців, 33 — 8 квартир;

вул. Музична, 7 — 70 квартир;

вул. Миру, 7 — 120 квартир;

вул. Літературна, 14 — 7 квартир;

вул. Літературна, 12 — 8 квартир;

вул. 50-річчя Слов’янської ТЕС, 31 — 32 квартири;

пл. Енергетиків, 4 — 8 квартир;

вул. Воїнів Афганців, 8 — 9 квартир;

вул. Коцюбинського, 1.

Для будинку на вулиці Коцюбинського, 1 кількість квартир у переліку не вказали. В інших десяти будинках зруйнованими визнали загалом 292 квартири.

Ще 18 зруйнованих будинків — приватні

Серед приватних будинків, які визнали зруйнованими, 15 розташовані у Миколаївці:

пров. Зелений, 13/9;

пров. Зелений, 6;

пров. Донецький, 8;

пров. Донецький, 2/6;

пров. Грунських, 12;

вул. Солов’їна, 13;

вул. Свободи, 24;

вул. Свободи, 1;

вул. Перемоги, 16;

вул. Перемоги, 6;

вул. Миколаївська, 35;

вул. Козацька, 9;

вул. Козацька, 1;

вул. Бузкова, 15;

вул. Будівельників, 5.

Ще три зруйновані приватні будинки розташовані у населених пунктах громади: селищі Райгородок на вулиці Східній, 44, селі Васютинське на вулиці Садовій, 6 та селі Стародубівка на вулиці Робочій, 29.

Загальна сума нарахованих 26 житлових сертифікатів становить 27 772 603 гривні.

Як подати заяву на компенсацію

Заяву на компенсацію за знищене житло можна подати через застосунок або портал “Дія”, а також у відділеннях ЦНАП.

У громаді надають консультації стосовно компенсацій за житло з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00 за номерами:

(095)82-09-480 — Білоусова Галина Іванівна (Рай-Олександрівський старостинський округ);

(095)69-89-818 — Денисенко Ігор Миколайович (Малинівський старостинський округ);

(050)47-42-925 — Дегтярьова Вікторія Володимирівна (Райгородоцький старостинський округ);

(095)13-91-816 — Селищева Анжела Вікторівна (м. Миколаївка);

(099)30-79-528 — Бондаренко Олексій Юрійович (м. Миколаївка);

(050)70-14-001 — Бистрицька Оксана Юріївна (м. Миколаївка);

(099)31-54-633 — гаряча лінія.

Нагадаємо, раніше у Миколаївській громаді визнали знищеними ще 58 приватних і 8 багатоквартирних будинків. Власники житла за цими адресами можуть подати заяви на компенсацію за програмою “єВідновлення”.