У Миколаївській громаді визнали знищеними ще чотири багатоквартирні будинки, а також 66 приватних: перелік адрес

15 вересня перелік будинків Миколаївської громади, зруйнованих унаслідок війни, поповнили ще 70 адрес — багатоповерхівки та приватний сектор. Власники цих будинків можуть подати заяви на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Публікуємо перелік нових адрес у списку.
Перелік визнаної знищеною нерухомості доступний на офіційному сайті Миколаївської міської військової адміністрації.
Багатоквартирні будинки останнім оновленням списку визнали знищеними за наступними адресами:
м. Миколаївка, пров. Шкільний, буд. 3 (96 квартир);
м. Миколаївка, вул. Січових стрільців, буд. 7 (80 квартир);
с. Малинівка, вул. Нова, буд. 1 (16 квартир);
м. Миколаївка, вул. Синецького, буд. 20 (8 квартир).
У приватному секторі громади визнали знищеними ще такі будинки:
с. Пискунівка, вул. Берегова, буд. №16;
с. Пискунівка, вул. Сільська, буд. №1В;
с. Оріхуватка, вул. Гірна, буд. №17;
с. Никонорівка, вул. Молодіжна, буд. №22, №13;
с. Никонорівка, вул. Приозерна, буд. №11;
с. Малинівка, вул. Волошкова, буд. №2, №5а;
с. Малинівка, вул. Центральна, буд. №49, №50, №24, №57;
с. Малинівка, вул. Миру, буд. №26;
с. Малинівка, вул. Приозерна, буд. №23, №11;
с. Малинівка, вул. Нова, буд. №7, №13;
с. Малинівка, вул. Мороза М.С., буд. №10, №20;
с. Малинівка, вул. Шевченка, буд. №9, №6;
м. Миколаївка, вул. Святомиколаївська, буд. №79а, №15, №13;
м. Миколаївка, вул. Свободи, буд. №50;
м. Миколаївка, вул. Садова, буд. №17;
м. Миколаївка, вул. Січових стрільців, буд. №12;
м. Миколаївка, вул. Українська, буд. №21, №15;
с. Рай-Олександрівка, вул. Калинова, буд. №47, №3, №6, №24А, №24, №13, №39;
с. Рай-Олександрівка, вул. Зарічна, буд. №5, №40;
с. Рай-Олександрівка, вул. Дружби, буд. №9;
с. Рай-Олександрівка, вул. Нагірна, буд. №6А, №45, №4, №26, №17, №35;
с. Рай-Олександрівка, вул. Молодіжна, буд. №7, №3, №12, №23;
с. Рай-Олександрівка, вул. Центральна, буд. №54, №45, №27, №14, №97, №81, №75;
с. Рай-Олександрівка, вул. Дальня, буд. №25;
с. Рай-Олександрівка, вул. Підгірна, буд. №8, №46, №38;
с. Рай-Олександрівка, вул. Привільна, буд. №4;
с. Рай-Олександрівка, вул. Шкільна, буд. №41, №34, №32, №26а, №26.
У Миколаївській міській ВА зазначили, що власники квартир за наведеними адресами, які ще не подали заяви на отримання компенсацій, можуть це зробити за допомогою “Дії” (як застосунку, так і порталу), ЦНАПу та нотаріуса.