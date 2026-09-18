У Миколаївській громаді визнали знищеними ще чотири багатоквартирні будинки, а також 66 приватних: перелік адрес

Наслідки російських обстрілів у прифронтовій Миколаївці, червень 2026 року. Фото надане Вільному Радіо Володимиром Проскуніним

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

15 вересня перелік будинків Миколаївської громади, зруйнованих унаслідок війни, поповнили ще 70 адрес — багатоповерхівки та приватний сектор. Власники цих будинків можуть подати заяви на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Публікуємо перелік нових адрес у списку.

Перелік визнаної знищеною нерухомості доступний на офіційному сайті Миколаївської міської військової адміністрації.

Багатоквартирні будинки останнім оновленням списку визнали знищеними за наступними адресами:

м. Миколаївка, пров. Шкільний, буд. 3 (96 квартир);

м. Миколаївка, вул. Січових стрільців, буд. 7 (80 квартир);

с. Малинівка, вул. Нова, буд. 1 (16 квартир);

м. Миколаївка, вул. Синецького, буд. 20 (8 квартир).

У приватному секторі громади визнали знищеними ще такі будинки:

с. Пискунівка, вул. Берегова, буд. №16;

с. Пискунівка, вул. Сільська, буд. №1В;

с. Оріхуватка, вул. Гірна, буд. №17;

с. Никонорівка, вул. Молодіжна, буд. №22, №13;

с. Никонорівка, вул. Приозерна, буд. №11;

с. Малинівка, вул. Волошкова, буд. №2, №5а;

с. Малинівка, вул. Центральна, буд. №49, №50, №24, №57;

с. Малинівка, вул. Миру, буд. №26;

с. Малинівка, вул. Приозерна, буд. №23, №11;

с. Малинівка, вул. Нова, буд. №7, №13;

с. Малинівка, вул. Мороза М.С., буд. №10, №20;

с. Малинівка, вул. Шевченка, буд. №9, №6;

м. Миколаївка, вул. Святомиколаївська, буд. №79а, №15, №13;

м. Миколаївка, вул. Свободи, буд. №50;

м. Миколаївка, вул. Садова, буд. №17;

м. Миколаївка, вул. Січових стрільців, буд. №12;

м. Миколаївка, вул. Українська, буд. №21, №15;

с. Рай-Олександрівка, вул. Калинова, буд. №47, №3, №6, №24А, №24, №13, №39;

с. Рай-Олександрівка, вул. Зарічна, буд. №5, №40;

с. Рай-Олександрівка, вул. Дружби, буд. №9;

с. Рай-Олександрівка, вул. Нагірна, буд. №6А, №45, №4, №26, №17, №35;

с. Рай-Олександрівка, вул. Молодіжна, буд. №7, №3, №12, №23;

с. Рай-Олександрівка, вул. Центральна, буд. №54, №45, №27, №14, №97, №81, №75;

с. Рай-Олександрівка, вул. Дальня, буд. №25;

с. Рай-Олександрівка, вул. Підгірна, буд. №8, №46, №38;

с. Рай-Олександрівка, вул. Привільна, буд. №4;

с. Рай-Олександрівка, вул. Шкільна, буд. №41, №34, №32, №26а, №26.

У Миколаївській міській ВА зазначили, що власники квартир за наведеними адресами, які ще не подали заяви на отримання компенсацій, можуть це зробити за допомогою “Дії” (як застосунку, так і порталу), ЦНАПу та нотаріуса.

У громаді надають консультації стосовно компенсацій за житло з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.00 за номерами:

+38 (095) 82-09-480 — Білоусова Галина Іванівна (Рай-Олександрівський старостинський округ);

+38 (095) 69-89-818 — Денисенко Ігор Миколайович (Малинівський старостинський округ);

+38 (050) 47-42-925 — Дегтярьова Вікторія Володимирівна (Райгородоцький старостинський округ);

+38 (095) 13-91-816 — Селищева Анжела Вікторівна (м. Миколаївка);

+38 (099) 30-79-528 — Бондаренко Олексій Юрійович (м. Миколаївка);

+38 (050) 70-14-001 — Бистрицька Оксана Юріївна (м. Миколаївка);

+38 (099) 31-54-633 — гаряча лінія.

Нагадаємо, від початку вересня 2026-го за межі Донецької області виїхали більш як 10,9 тисячі людей. Водночас найбільше жителів залишається у Словʼянській та Краматорській громадах. Журналісти Вільного Радіо розповіли, скільки загалом людей залишаються на підконтрольній частині регіону.