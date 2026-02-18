Підтримати
У Миколаївці були загиблі та поранені: як минуло 17 лютого на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Протягом доби поліція зафіксувала 1 546 ударів армії країни-агресорки по лінії фронту та житлових кварталах регіону. Не обійшлося без жертв серед цивільних, всі вони були у Миколаївці. Там внаслідок удару загинули троє працівників Слов’янської ТЕС, також є поранені.

Щонайменше вісім населених пунктів були під вогнем

Під вогнем 17 лютого, згідно зі зведенням від поліції, були міста Дружківка, Костянтинівка, Миколаївка і Слов’янськ, селища Новодонецьке та Олександрівка, села Малинівка й Шостаківка.

По Миколаївці вдарили трьома дронами — загинули троє енергетиків, поранені ще двоє людей. Постраждали два авто й інфраструктура.

Слов’янськ атакували FPV-дроном та БпЛА “Герань-2” — пошкоджені приватний будинок та приватне підприємство.

Внаслідок дронових атак у Дружківці й Малинівці постраждали по одному приватному будинку, у Новодонецькому — багатоквартирний будинок, у Шостаківці  — два приватні  будинки.

Руйнувань за добу зазнали 10 цивільних об’єктів, з них 6 житлових будинків, уточнили в поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що також під вогнем були Нове Шахове, Золотий Колодязь, Торецьке та Різниківка.

Жертви російських атак на Донеччині за 17 лютого 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо
Наслідки російських атак у Донецькій області за 17 лютого 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російських атак у Донецькій області за 17 лютого 2026 року. Фото: поліція Донеччини

На Покровському напрямку українські військові відбили ще 21 атаку

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували вісім разів, намагаючись просунутися вперед у районі Зарічного та у бік населених пунктів Дружелюбівка й Ставки;
  • у районах Ямполя, Закітного, Різниківки, Платонівки, Дронівки та Свято-Покровського на Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 10 спроб окупантів просунутися вперед;
  • тричі російські сили намагалися просунутися на позиції військовослужбовців ЗСУ на Краматорському напрямку, у районі населеного пункту Ступочки та у бік Новодмитрівки;
  • 14 атак армійців країни-агресорки відзначали на Костянтинівському напрямку у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки й Іванопілля;
  • на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 21 штурмову та наступальну дію загарбників у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка й Новопідгороднє;
  • шість разів окупанти атакували позиції Сил оборони на Олександрівському напрямку, у районах населених пунктів Тернове, Рибне та у бік Данилівки й Цегельного.

