Наслідки російських атак у Донецькій області за 17 лютого 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Протягом доби поліція зафіксувала 1 546 ударів армії країни-агресорки по лінії фронту та житлових кварталах регіону. Не обійшлося без жертв серед цивільних, всі вони були у Миколаївці. Там внаслідок удару загинули троє працівників Слов’янської ТЕС, також є поранені.

Щонайменше вісім населених пунктів були під вогнем

Під вогнем 17 лютого, згідно зі зведенням від поліції, були міста Дружківка, Костянтинівка, Миколаївка і Слов’янськ, селища Новодонецьке та Олександрівка, села Малинівка й Шостаківка.

По Миколаївці вдарили трьома дронами — загинули троє енергетиків, поранені ще двоє людей. Постраждали два авто й інфраструктура.

Слов’янськ атакували FPV-дроном та БпЛА “Герань-2” — пошкоджені приватний будинок та приватне підприємство.

Внаслідок дронових атак у Дружківці й Малинівці постраждали по одному приватному будинку, у Новодонецькому — багатоквартирний будинок, у Шостаківці — два приватні будинки.

Руйнувань за добу зазнали 10 цивільних об’єктів, з них 6 житлових будинків, уточнили в поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що також під вогнем були Нове Шахове, Золотий Колодязь, Торецьке та Різниківка.

На Покровському напрямку українські військові відбили ще 21 атаку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували вісім разів, намагаючись просунутися вперед у районі Зарічного та у бік населених пунктів Дружелюбівка й Ставки;

у районах Ямполя, Закітного, Різниківки, Платонівки, Дронівки та Свято-Покровського на Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 10 спроб окупантів просунутися вперед;

тричі російські сили намагалися просунутися на позиції військовослужбовців ЗСУ на Краматорському напрямку , у районі населеного пункту Ступочки та у бік Новодмитрівки;

14 атак армійців країни-агресорки відзначали на Костянтинівському напрямку у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки й Іванопілля;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 21 штурмову та наступальну дію загарбників у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка й Новопідгороднє;

шість разів окупанти атакували позиції Сил оборони на Олександрівському напрямку , у районах населених пунктів Тернове, Рибне та у бік Данилівки й Цегельного.

Нагадаємо, від початку відкритого вторгнення вдалося повернути вже 2 тисячі українських дітей з ТОТ та Росії – у межах ініціативи Bring Kids Back UA. Водночас більш як 1,6 мільйона неповнолітніх досі залишаються в окупації.