Наслідки обстрілів у Донецькій області за 2 лютого 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Протягом понеділка, 2 лютого, поліція зафіксувала 1 560 ударів по підконтрольній частині Донецької області з боку російської армії. Зокрема удари авіабомбами та дронами відбулися у щонайменше десяти населених пунктах регіону. На фронті триває російський наступ, переважна більшість атак пройшла на Покровському напрямку.

У Миколаївці були жертви серед цивільних

Поліція повідомляє, що під вогнем за добу 2 лютого були 10 населених пунктів регіону: Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селище Біленьке, села Кіндратівка, Михайлівка та Софіївка.

По Миколаївці били двома FPV-дронами, один влучив по цивільній вантажівці — загинула одна людина, ще одна — поранена. Постраждали багатоквартирний будинок та два авто.

На Добропілля скинули дві 250-кілограмові авіабомби — там зруйнований багатоквартирний будинок.

У Краматорську через влучання двох дронів “Молнія-2” постраждали 10 осель.

У Слов’янську внаслідок дронових атак пошкоджені два приватні будинки, нежитлове приміщення та автомобіль. У Дружківці руйнувань зазнали приватний будинок та об’єкт критичної інфраструктури, у Біленькому, Михайлівці та Софіївці — по одному приватному будинку.

Загалом, за підрахунками поліції, руйнувань за добу зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 18 — це житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що влучання також фіксували у Надії, Золотому Колодязі, Іванівці, Грузькому, Торецькому, Малинівці, Олександрівці та Різниківці. Ці обстріли фіксували у період часу з ранку 2 лютого по ранок 3 лютого.

Російські військові проводили штурми на всіх напрямках фронту Донеччини

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє , 2 лютого на Лиманському напрямку росіяни провели 10 атак, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Дробишевого, Ставків, Діброви;

на Слов’янському напрямку українські військові зупинили 12 атак у районі населеного пункту Дронівка та у бік Калеників, Рай-Олександрівки, Платонівки та Закітного;

на Краматорському напрямку фіксували одну атаки у напрямку Червоного;

ще 12 штурмів поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Новопавлівки, Миколайпілля, Софіївки росіяни провели на Костянтинівському напрямку ;

на Покровському напрямку українським військовим вдалося зупинити 48 штурмів поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Світле, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка, Шевченко, Гришине.

на Олександрівському напрямку росіяни провели ще шість атак у районах Єгорівки, Злагоди та у бік Іванівки, Остапівського.

Нагадаємо, українські військові уразили два пункти управління російських військ поблизу тимчасово окупованої Курахівки. У тому ж районі було влучання у склад боєприпасів.