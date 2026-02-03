Підтримайте Вільне Радіо
Протягом понеділка, 2 лютого, поліція зафіксувала 1 560 ударів по підконтрольній частині Донецької області з боку російської армії. Зокрема удари авіабомбами та дронами відбулися у щонайменше десяти населених пунктах регіону. На фронті триває російський наступ, переважна більшість атак пройшла на Покровському напрямку.
Поліція повідомляє, що під вогнем за добу 2 лютого були 10 населених пунктів регіону: Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селище Біленьке, села Кіндратівка, Михайлівка та Софіївка.
По Миколаївці били двома FPV-дронами, один влучив по цивільній вантажівці — загинула одна людина, ще одна — поранена. Постраждали багатоквартирний будинок та два авто.
На Добропілля скинули дві 250-кілограмові авіабомби — там зруйнований багатоквартирний будинок.
У Краматорську через влучання двох дронів “Молнія-2” постраждали 10 осель.
У Слов’янську внаслідок дронових атак пошкоджені два приватні будинки, нежитлове приміщення та автомобіль. У Дружківці руйнувань зазнали приватний будинок та об’єкт критичної інфраструктури, у Біленькому, Михайлівці та Софіївці — по одному приватному будинку.
Загалом, за підрахунками поліції, руйнувань за добу зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 18 — це житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що влучання також фіксували у Надії, Золотому Колодязі, Іванівці, Грузькому, Торецькому, Малинівці, Олександрівці та Різниківці. Ці обстріли фіксували у період часу з ранку 2 лютого по ранок 3 лютого.
Нагадаємо, українські військові уразили два пункти управління російських військ поблизу тимчасово окупованої Курахівки. У тому ж районі було влучання у склад боєприпасів.