ЗСУ вдарили по пунктах управління росіян в районі окупованої Курахівки: що відомо

Курахівка на мапі. Фото: DeepState

Українські військові уразили два пункти управління російських військ поблизу тимчасово окупованої Курахівки. У тому ж районі було влучання у склад боєприпасів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

У ніч на 2 лютого 2026 року підрозділи Сил оборони завдали серії ударів по об’єктах противника на тимчасово окупованій частині Донецької області. Зокрема, у районі Курахівки — за 13,1 кілометра від Курахового — оборонці уразили два пункти управління росіян: полкового та дивізійного рівнів.

У тому ж районі захисники зафіксували влучання у склад боєприпасів, який забезпечував підрозділи загарбників.

Водночас у Генштабі зазначили, що втрати російських військ поки уточнюють.

“Сили оборони системно підривають наступальний потенціал російських окупантів з метою припинення збройної агресії російської федерації проти України”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, у ніч на 28 січня Сили оборони атакували низку об’єктів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед таких — пункт управління БпЛА в районі окупованої Великої Новосілки. Були влучання й біля Шахового та Григорівки.