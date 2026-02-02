Підтримати
ЗСУ вдарили по пунктах управління росіян в районі окупованої Курахівки: що відомо

Богдан Комаровський
Українські військові уразили два пункти управління російських військ поблизу тимчасово окупованої Курахівки. У тому ж районі було влучання у склад боєприпасів. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. 

У ніч на 2 лютого 2026 року підрозділи Сил оборони завдали серії ударів по об’єктах противника на тимчасово окупованій частині Донецької області. Зокрема, у районі Курахівки — за 13,1 кілометра від Курахового — оборонці уразили два пункти управління росіян: полкового та дивізійного рівнів. 

У тому ж районі захисники зафіксували влучання у склад боєприпасів, який забезпечував підрозділи загарбників.

Водночас у Генштабі зазначили, що втрати російських військ поки уточнюють. 

“Сили оборони системно підривають наступальний потенціал російських окупантів з метою припинення збройної агресії російської федерації проти України”, — додали у відомстві. 

Нагадаємо, у ніч на 28 січня Сили оборони атакували низку об’єктів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед таких — пункт управління БпЛА в районі окупованої Великої Новосілки. Були влучання й біля Шахового та Григорівки.

