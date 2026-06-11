Пошкоджений російськими обстрілами будинок по вулиці Миру в Миколаївці. Фото надане Вільному Радіо Володимиром Проскуніним

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Профільна комісія при Миколаївській міській ВА дистанційно змогла підтвердити знищення квартир у двох багатоквартирних будинках, розташованих у Миколаївці. Це перше повідомлення від місцевої влади про проведення дистанційного обстеження житла.

Оголошення опублікували на офіційному сайті Миколаївської міської військової адміністрації.

Так, зруйнованими визнали 24 квартири у будинку №25 на вулиці Європейській, а також вісім квартир у будинку на Михайла Петренка, 16. Конкретні номери квартир у військовій адміністрації поки не опублікували.

Станом на 11 червня компенсації погодили вже 10 власникам квартир, уточнили у відомстві.

“Робота комісії триває. Після отримання матеріалів дистанційного обстеження об’єктів нерухомості, зруйнованих внаслідок військової агресії російської федерації, їх буде розглянуто для визначення ступеня руйнування чи пошкодження”, — уточнили в Миколаївській міській ВА.

Там зазначили, що власники квартир за наведеними адресами, які ще не подали заяви на отримання компенсацій, можуть це зробити за допомогою “Дії” (як застосунку, так і порталу), ЦНАПу та нотаріуса.

У Миколаївській громаді надають консультації стосовно компенсацій за житло з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.00 за номерами:

+38 (095) 82-09-480 — Білоусова Галина Іванівна (Рай-Олександрівський старостинський округ);

+38 (095) 69-89-818 — Денисенко Ігор Миколайович (Малинівський старостинський округ);

+38 (050) 47-42-925 — Дегтярьова Вікторія Володимирівна (Райгородоцький старостинський округ);

+38 (095) 13-91-816 — Селищева Анжела Вікторівна (м. Миколаївка);

+38 (099) 30-79-528 — Бондаренко Олексій Юрійович (м. Миколаївка);

+38 (050) 70-14-001 — Бистрицька Оксана Юріївна (м. Миколаївка);

+38 (099) 31-54-633 — гаряча лінія.

Зазначимо, від 14 січня 2026 року вся територія Миколаївської громади (окрім с. Селезнівка) належить до території активних бойових дій. Саме це дозволяє проводити там дистанційне обстеження нерухомості.

Нагадаємо, у Миколаївській міській військовій адміністрації анонсували нові дати видачі гуманітарної допомоги мешканцям громади, які належать до соціально вразливих. Її зможуть отримати люди з визначених категорій, які досі залишаються у Миколаївській громаді або фактично проживають у Слов’янську.