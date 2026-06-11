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Профільна комісія при Миколаївській міській ВА дистанційно змогла підтвердити знищення квартир у двох багатоквартирних будинках, розташованих у Миколаївці. Це перше повідомлення від місцевої влади про проведення дистанційного обстеження житла.
Оголошення опублікували на офіційному сайті Миколаївської міської військової адміністрації.
Так, зруйнованими визнали 24 квартири у будинку №25 на вулиці Європейській, а також вісім квартир у будинку на Михайла Петренка, 16. Конкретні номери квартир у військовій адміністрації поки не опублікували.
Станом на 11 червня компенсації погодили вже 10 власникам квартир, уточнили у відомстві.
“Робота комісії триває. Після отримання матеріалів дистанційного обстеження об’єктів нерухомості, зруйнованих внаслідок військової агресії російської федерації, їх буде розглянуто для визначення ступеня руйнування чи пошкодження”, — уточнили в Миколаївській міській ВА.
Там зазначили, що власники квартир за наведеними адресами, які ще не подали заяви на отримання компенсацій, можуть це зробити за допомогою “Дії” (як застосунку, так і порталу), ЦНАПу та нотаріуса.
У Миколаївській громаді надають консультації стосовно компенсацій за житло з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.00 за номерами:
Зазначимо, від 14 січня 2026 року вся територія Миколаївської громади (окрім с. Селезнівка) належить до території активних бойових дій. Саме це дозволяє проводити там дистанційне обстеження нерухомості.
Нагадаємо, у Миколаївській міській військовій адміністрації анонсували нові дати видачі гуманітарної допомоги мешканцям громади, які належать до соціально вразливих. Її зможуть отримати люди з визначених категорій, які досі залишаються у Миколаївській громаді або фактично проживають у Слов’янську.