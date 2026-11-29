Місто Мирноград на Донеччині, листопад 2025 року. Фото: 503 окремий батальйон морської піхоти

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У Мирнограді за результатами дистанційного обстеження встановили факт знищення ще 94 об’єктів нерухомості. Серед них — два багатоквартирні будинки, які визнали зруйнованими повністю. Оновлений перелік адрес оприлюднили 27 листопада 2026 року.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із документа, який оприлюднили на сайті Мирноградської МВА.

У громаді продовжують дистанційно обстежувати нерухомість, яка зазнала руйнувань від початку повномасштабного російського вторгнення. За результатами обстежень адміністрація регулярно оновлює перелік об’єктів, які офіційно визнали знищеними.

Які будинки у Мирнограді визнали зруйнованими 27 листопада

До оновленого переліку увійшли об’єкти за такими адресами:

пр. Азовський, 1;

вул. Брудіна, 15;

вул. Віктора Власова, 6, 7, 29, 31;

вул. Герцена, 16;

вул. Гризодубової, 57;

вул. Дарко, 37, 49, 59, 71;

вул. Джерельна, 46;

вул. Дніпровська, 12;

вул. Доценка, 143;

вул. Затишна, 1, 3;

м-н Західний, 73 (весь будинок);

вул. Зубка, 1;

вул. Івасюка, 8, 11;

кв-л Квартал 40, 8 (весь будинок);

вул. Козацька, 7;

вул. Комарова, 22, 36, 48, 76, 94, 96;

вул. Корольова, 16;

вул. Кренкеля, 25;

пр. Кузнецький, 2;

вул. Курська, 4, 8, 16;

вул. Легендарна, 31, 41;

вул. Лиманська, 16, 53, 56;

вул. Мінська, 15, 16;

пр. Московський, 13;

вул. Мухамадєєва, 39, 51;

пр. Переясловський, 3;

вул. Плеханова, 1, 75;

вул. Прокоф’єва, 5;

пр. Робочий, 30, 48;

вул. Слов’янська, 15;

вул. Смоленська, 8;

вул. Спартака, 33;

пр. Стандартний, 42;

вул. Таганрозька, 38;

вул. Тімірязєва, 4, 28, 31, 82;

вул. Тітова, 28;

вул. Толстого, 11;

пр. Томський, 1, 2;

вул. Тополина, 22, 32, 53, 62, 65, 67;

вул. Тульська, 3;

вул. Урожайна, 46;

вул. Успенська, 12, 16, 37, 51, 89;

вул. Філатова, 1, 3, 23;

вул. Ципляка, 11;

вул. Лізи Чайкіної, 9;

вул. Челюскіна, 48;

вул. Челябінська, 15;

вул. Чернігівська, 13;

вул. Чубинського, 21, 27, 32, 34, 46;

вул. Ширшова, 16, 76;

вул. Шосейна, 55;

вул. Янтарна, 29.

Куди надсилати документи для дистанційного обстеження житла у Мирнограді

У військовій адміністрації нагадали, що інформацію про результати дистанційних обстежень публікують на офіційному сайті громади. Для кожного оновлення переліку створюють окрему вкладку із відповідною датою.

Документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації можна надсилати на електронну пошту:

[email protected]

Власники нерухомості за зазначеними адресами мають надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів:

технічний паспорт;

право власності;

витяг з Держреєстру речових прав;

витяг про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка).

Це дозволить сформувати житлові сертифікати.

Тим часом у Дружківській громаді зруйнованими визнали ще девʼять будинків. Тепер власники цього житла можуть податися на компенсації за програмою “єВідновлення”.