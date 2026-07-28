Мирноград. Ілюстративне фото: Reuters

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Влада Мирнограда оновила перелік житла, яке визнали знищеним за результатами дистанційного обстеження — туди додали ще 55 адрес. Власники нерухомості зможуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”. Публікуємо повний список.

Про нього журналісти Вільного Радіо дізналися із документа на сайті Мирноградської МВА.

Оновлений перелік знищеного житла містить 55 адрес — усі вони в Мирнограді. Йдеться про такі будинки:

вул. Белінського, 32; вул. Березова, 18; вул. Березова, 31; вул. Березова, 66; вул. Брянська, 3; вул. Ветеранів Війни, 11; вул. Ветеранська, 10; вул. Гагаріна, 80; вул. Гагаріна, 85; вул. Гагаріна, 105; вул. Гастелло, 15; вул. Говорова, 34; вул. Горького, 27; вул. Гризодубової, 14; вул. Грушевського, 6; вул. Грушевського, 34; вул. Донська, 48; вул. Дударенка, 73; вул. Калинова, 38; вул. Кітченко, 60; вул. Колодязна, 9; вул. Комарова, 23; вул. Коржова, 2; вул. Легендарна, 45; вул. Лермонтова, 20; вул. Миру, 37; мкрн. Молодіжний, 54; мкрн. Молодіжний, 55; вул. Панфілова, 13; вул. Полтавська, 5; вул. Пугачова, 40; вул. Пушкіна, 9; вул. Пушкіна, 12; вул. Пушкіна, 82; вул. Разіна, 119; вул. Річна, 19; вул. Революції Гідності, 50; мкрн. Світлий, 1; вул. Свободи, 5; вул. Севастопольська, 5; вул. Севастопольська, 11; пров. Спартака, 31; вул. Стрітенська, 79; вул. Стрітенська, 132; вул. Стрітенська, 178; вул. Суворова, 12; вул. Таганрозька, 30; вул. Ушакова, 26; вул. Філатова, 10; вул. Філатова, 11; вул. Лізи Чайкіної, 17; вул. Чернишова, 27; вул. Чубинського, 58; пров. Шахтний, 11; вул. Яснополянська, 58.

У Мирноградській ВА додатково зазначили, що документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації потрібно надсилати на електронну пошту:

Власникам нерухомості за зазначеними адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів:

технічний паспорт;

право власності;

витяг з Держреєстру речових прав;

витяг про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка).

Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, 29 липня для мешканців Мирноградської громади проведуть зустріч з уповноваженими представниками місцевої влади. Захід відбудеться у Павлограді, що на Дніпропетровщині.