У Мирноградській громаді оновили перелік знищеної нерухомості: з’явилися ще понад 40 адрес

Руйнування в Мирнограді, березень 2026 року. Фото: Національна поліція

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Перелік офіційно визнаної знищеною нерухомості у Мирноградській громаді поповнився новими 42 адресами: відповідні руйнування внаслідок бойових дій місцева комісія встановила за результатами дистанційного обстеження. Цього разу всі адреси розташовані в адмінцентрі та єдиному місті громади — у Мирнограді. Розповідаємо, власники якої нерухомості тепер можуть подаватися на компенсації.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із документа, який оприлюднили на сайті Мирноградської міської військової адміністрації.

Так, до оновленого переліку увійшли наступні адреси у Мирнограді:

пров. Бердянський, 22;

вул. Гагаріна, 23;

вул. Гагаріна, 56;

вул. Грушевського, 59;

вул. Доценка, 69;

вул. Доценка, 72;

вул. Доценка, 75;

вул. Доценка, 123;

вул. Дударенка, 13;

вул. Дударенка, 38;

вул. Дударенка, 81;

вул. Дударенка, 84;

вул. Дударенка, 93;

вул. Дударенка, 112;

вул. Дударенка, 139;

вул. Кренкеля, 23;

вул. Луганська, 5;

вул. Макаренко Іскри, 14;

вул. Молокова, 28;

вул. Молокова, 60;

вул. Молокова, 62;

вул. Молокова, 70;

вул. Молокова, 76;

вул. Пугачова, 46;

вул. Разіна, 69;

вул. Степна, 46;

вул. Тімірязєва, 60;

вул. Травнева, 14;

вул. Травнева, 78;

вул. Травнева, 115;

пров. Український, 11;

вул. Шосейна, 38;

вул. Шосейна, 42;

вул. Явірна, 21;

вул. Яснополянська, 1;

вул. Яснополянська, 6;

вул. Яснополянська, 22;

вул. Яснополянська, 49;

вул. Яснополянська, 56;

вул. Яснополянська, 57;

вул. Яснополянська, 59;

вул. Яснополянська, 95.

Документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації можна надсилати на електронну пошту:

Власникам нерухомості за зазначеними адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів:

технічний паспорт;

право власності;

витяг з Держреєстру речових прав;

витяг про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка).

Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи з Мирноградської громади можуть звернутися до релокованого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) у Києві, щоб подати заяву на отримання тимчасового житла. Для цього потрібно підготувати пакет документів, зокрема підтвердження статусу ВПО та відсутності житла на підконтрольній Україні території.