У Мирноградській громаді шукають дітей на безкоштовне оздоровлення в “Артеку”: куди звертатися та які умови

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Управління соцзахисту Мирноградської міськради оголосило про набір дітей віком 7-18 років VII оздоровчу зміну Міжнародного дитячого центру “Артек”. Путівки надають безоплатно коштом державного бюджету, однак проїзд до місця оздоровлення та назад батьки повинні оплатити власними силами.

Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.

Зміна “Форум ініціатив, які врятують світ “Молодь дії” триватиме від 21 липня до 10 серпня 2026 року, тобто загалом 21 день. Заклади оздоровлення, до яких пропонують вирушити малечі, розташовані у двох локаціях: Пуща-Водиця в Києві (14-та лінія) та село Березники Хустського району Закарпатської області, де діє дитяча співдружність “Артек Закарпаття”.

Право на безкоштовну путівку мають діти, які, згідно з чинним законодавством, потребують особливої соціальної уваги: сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників бойових дій та загиблих військовослужбовців, діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування, а також інші категорії дітей, які потребують підтримки.

За детальною інформацією щодо умов участі, переліку необхідних документів та порядку направлення дітей на оздоровлення необхідно звернутися до 12:00 17 червня 2026 року до Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, або ж телефоном:

+38 050-648-15-19

+38 050-865-05-33

Нагадаємо, після інформації про підготовку механізованого штурму захисники Сил безпілотних систем виявили схованку техніки росіян у промисловій зоні на околиці Мирнограда. За допомогою дронів військовим вдалося знищити її й запобігти наступу.