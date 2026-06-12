Українські військові зірвали підготовку механізованого наступу росіян у Мирнограді, — Мадяр

Знищення одного з російських квадроциклів на околиці Мирнограда. Скриншот Вільного Радіо з відео Сил безпілотних систем

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Після інформації про підготовку механізованого штурму захисники Сил безпілотних систем виявили схованку техніки росіян у промисловій зоні на околиці Мирнограда. За допомогою дронів військовим вдалося знищити її і запобігти наступу.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний Мадяр на своїй фейсбук-сторінці.

За словами командувача, військові отримали інформацію, що росіяни готують механізований штурм на підпорядковану 1 корпусу НГУ “Азов” ділянку фронту. У результаті 10 червня захисники провели перевірку й виявили схованку техніки росіян у промисловій зоні шахти “Стаханова” (із 2017 року шахта має назву “Капітальна”, — ред.) на околиці Мирнограда.

Протягом години за допомогою FPV-дронів пілоти 1 і 4 батальйонів 414 окремої бригади Сил безпілотних систем “Птахи Мадяра” знищили чотири багатоцільові легкі броньовані транспортери (перевозять людей, вантажі, а також використовуються як артилерійські тягачі), чотири квадроцикли й одну одиницю легкового автомобільного транспорту. Так вони завадили запланованому наступу.

Раніше ми розповідали, що ЗСУ уразили ППО, паливо та інфраструктуру на окупованих частинах Донеччини, Луганщини й Запоріжжя. Удари завдали військові Сил безпілотних систем у ніч на 11 червня.