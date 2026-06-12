Український дрон атакує цистерну з паливом у Маріуполі. Скриншот із відео від СБС

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У ніч на 11 червня Сили безпілотних систем завдали ударів по об’єктах військової та енергетичної інфраструктури на частинах Донецької, Луганської та Запорізької областей, які потрапили під контроль російських військ.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

Серед уражених цілей — зенітно-ракетний комплекс БУК-М3 біля Шевченка на Донеччині та цистерни з паливом у Маріуполі. Також під вогнем були зберігання військової техніки у Новоазовську Донецької області й електропідстанція у Дебальцевому, окупованому від 2015 року.

Також під удар потрапили цілі на Луганщині: пункти управління 88-ї окремої мотострілецької бригади 3-ї армії у Сентянівці, місця дислокації особового складу в Міусинську та електропідстанція в Золотому.

У Запорізькій області уразили ЗРК ТОР у селі Вершина Друга, Буксир поблизу Бердянська, підстанцію у Мелітополі та командний пункт 429-го мотострілецького полку армії-агресорки, розташований у Роздолі.

Нагадаємо, українські військові доставили понад 400 кілограмів допомоги жителям прифронтового села поблизу Краматорська — паливо, продукти та медикаменти. Росіяни атакують логістику населеного пункту, тож провізію довелося завозити наземним роботизованим комплексом.