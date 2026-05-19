У Мирноградській громаді виплачують допомогу сім’ям з дітьми з інвалідністю та багатодітним родинам: як отримати

Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Мирноградській громаді діє програма матеріальної допомоги мешканцям громади із вразливих категорій суспільства. Матеріальну допомогу раз на рік у розмірі 10 тис. грн можуть отримати, зокрема, багатодітні родини або сім’ї, у складі яких є дитина з інвалідністю.

Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.

Виплата призначена двом категоріям отримувачів: сім’ям, що виховують дітей з інвалідністю, та багатодітним родинам із трьома і більше дітьми, зокрема дітьми кожного з подружжя. До обов’язкових умов входить спільне проживання, реєстрація на території Мирноградської міської територіальної громади та постійне перебування в Україні.

Для оформлення виплати один із батьків або законний представник дитини подає заяву (приклад доступний за посиланням) разом із копіями наступних документів:

паспорта громадянина України;

картки платника податків / РНОКПП (або відмітки в паспорті для осіб з релігійними переконаннями);

витягу про місце проживання з реєстру територіальної громади (або доручення УСЗН отримати дані за запитом);

свідоцтва про народження дитини + документа про місце проживання; для дітей від 14 років — також паспорта;

посвідчення батьків багатодітної сім’ї / посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (від 6 років);

рішення органу опіки або суду про встановлення опіки/піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування);

витягу з рішення експертної команди або довідки МСЕК / медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років;

довідки про навчання дітей;

довідки про взяття на облік ВПО (за наявності);

довідки про реквізити рахунку (IBAN).

Подати документи можна особисто та поштою на адресу:

м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, кабінет 106 (індекс 49001).

У разі особистого звернення необхідно мати оригінали та копії документів, а якщо подавати поштою — копії треба засвідчити.

Додаткову інформацію в УСЗН Мирноградської міської ради надають телефоном:

066 578 10 07;

095 310 69 71.

Нагадаємо, станом на 18 травня у Мирноградській громаді визнали зруйнованою нерухомість за 1672 адресами у самому Мирнограді, а також у селах Рівне, Сухецьке та Красний Лиман: перелік цих будинків тепер доступний для перегляду онлайн. Журналісти Вільного Радіо розповіли, де його знайти.