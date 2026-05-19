У Мирноградській громаді виплачують допомогу сім’ям з дітьми з інвалідністю та багатодітним родинам: як отримати

У Мирноградській громаді діє програма матеріальної допомоги мешканцям громади із вразливих категорій суспільства. Матеріальну допомогу раз на рік у розмірі 10 тис. грн можуть отримати, зокрема, багатодітні родини або сім’ї, у складі яких є дитина з інвалідністю.
Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.
Виплата призначена двом категоріям отримувачів: сім’ям, що виховують дітей з інвалідністю, та багатодітним родинам із трьома і більше дітьми, зокрема дітьми кожного з подружжя. До обов’язкових умов входить спільне проживання, реєстрація на території Мирноградської міської територіальної громади та постійне перебування в Україні.
Для оформлення виплати один із батьків або законний представник дитини подає заяву (приклад доступний за посиланням) разом із копіями наступних документів:
Подати документи можна особисто та поштою на адресу:
У разі особистого звернення необхідно мати оригінали та копії документів, а якщо подавати поштою — копії треба засвідчити.
Додаткову інформацію в УСЗН Мирноградської міської ради надають телефоном:
Нагадаємо, станом на 18 травня у Мирноградській громаді визнали зруйнованою нерухомість за 1672 адресами у самому Мирнограді, а також у селах Рівне, Сухецьке та Красний Лиман: перелік цих будинків тепер доступний для перегляду онлайн. Журналісти Вільного Радіо розповіли, де його знайти.