Зруйнований будинок у Мирнограді, 20 жовтня 2024 рік. Фото надав "Суспільному" в.о. начальника МВА Юрій Третяк

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За допомогою дистанційного обстеження у Мирноградській громаді офіційно встановили руйнування будинків ще за 91 адресою. Переважна більшість із них розташована у самому Мирнограді, а ще одна — у селі Красний Лиман. Розповідаємо, власники якої нерухомості тепер можуть подаватися на компенсації.

Оновлений перелік знищеної нерухомості опублікували на офіційному сайті Мирноградської міської військової адміністрації.

Так, після оновлення 18 листопада до списку знищеної бойових дій нерухомості у Мирноградській громаді додали наступні адреси багатоквартирних і приватних будинків:

м. Мирноград, вул. 8-го Марта, 14, 19, 20, 27, 31, 53, 80, 91, 106, 109, 112, 118, 138;

м. Мирноград, пров. Бахмутський, 27, 29;

м. Мирноград, вул. Бєлінського, 15-а;

м. Мирноград, пров. Богоявленський, 13;

м. Мирноград, пров. Вознесенський, 30-а;

м. Мирноград, вул. Волгоградська, 11, 19;

м. Мирноград, пров. Глибокий, 12;

м. Мирноград, вул. Гоголя, 24, 38, 58, 60;

м. Мирноград, пров. Желєзнодорожний, 49;

м. Мирноград, вул. Кітченка, 12, 39, 53, 95;

м. Мирноград, вул. Копержинської, 2, 26;

м. Мирноград, вул. Котляревського, 5;

м. Мирноград, вул. Кутузова, 16;

м. Мирноград, пров. Львівський, 3 (повністю);

м. Мирноград, вул. Мухамадєєва, 37;

м. Мирноград, вул. Невського, 11;

м. Мирноград, вул. Нєкрасова, 7, 50, 57;

м. Мирноград, вул. Осипенка, 12;

м. Мирноград, пров. Охотнічій, 2;

м. Мирноград, пров. Парковий, 2, 15, 26;

м. Мирноград, пров. Партизанський, 49;

м. Мирноград, вул. Пушкіна, 34, 38, 49, 58, 61, 66, 78, 106, 110;

м. Мирноград, вул. Разіна, 76, 150;

м. Мирноград, вул. Севастопольська, 7, 34;

м. Мирноград, вул. Сенна, 10, 40, 60;

м. Мирноград, вул. Слов’яненка, 23, 41, 49;

м. Мирноград, вул. Степна, 13;

м. Мирноград, вул. Стрітенська, 60, 72, 112, 121, 125, 127, 129, 152;

м. Мирноград, вул. Стуса, 44;

м. Мирноград, вул. Суворова, 32;

м. Мирноград, вул. Толбухіна, 14, 16, 19, 26;

м. Мирноград, вул. Черняховського, 1;

м. Мирноград, вул. Чкалова, 6, 16, 38;

м. Мирноград, вул. Шахтарська, 55, 57;

м. Мирноград, пров. Шкільний, 2, 4;

м. Мирноград, вул. Яснополянська, 51, 53;

с. Красний Лиман, вул. Степна, 18.

Документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації у Мирноградській громаді можна надсилати на електронну пошту:

Власникам нерухомості за зазначеними адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів:

технічний паспорт;

право власності;

витяг з Держреєстру речових прав;

витяг про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка).

Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, ВПО з Мирноградської громади можуть звернутися до релокованого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) у Києві, щоб подати заяву на отримання тимчасового житла. Для цього потрібно підготувати пакет документів, зокрема підтвердження статусу ВПО та відсутності житла на підконтрольній Україні території.