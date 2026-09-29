У Мирноградській громаді визнали знищеними будинки ще за 94 адресами: перелік

Мирноград. Ілюстративне фото: AP

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У Мирноградській громаді оновили перелік житла, яке визнали знищеним за результатами дистанційного обстеження — туди додали ще 94 адреси з Мирнограда, Рівного та Сухецького. Власники нерухомості зможуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”. Публікуємо повний список.

Про цього журналісти Вільного Радіо дізналися із документа, який оприлюднили на сайті Мирноградської МВА.

До оновленого переліку знищеного житла потрапила 94 адреси, дві з яких — вул. Сухецька, 3 та вул. Гризодубової, 24 — у селі Сухецьке. Також руйнування змогли підтвердити на вулицях Центральна, 12 та 23 у Рівному. Решта нерухомості розташована безпосередньо у Мирнограді, далі — назви адрес так, як вони зазначені в документі:

вул. Бєлінського, 93;

вул. Березова, 33, 54, 55;

вул. Бридька, 5, 41;

вул. Ветеранів Війни, 24, 110;

вул. Ветеранська, 32;

вул. Вишні, 6;

вул. Волгоградська, 4, 13;

вул. Воронова, 2;

вул. Гагаріна, 111;

вул. Гірнича, 1, 33, 36;

вул. Гоголя, 3, 42;

вул. Горького, 112;

вул. Дарко, 5а;

вул. Джерельна, 10;

вул. Добролюбова, 5;

вул. Донська, 130;

вул. Дударенка, 22;

вул. Калинова, 40;

вул. Кітченко, 17, 23, 37;

вул. Копержинської, 11;

вул. Коржова, 15;

вул. Комарова, 45, 74;

вул. Кутузова, 6;

вул. Леванєвського, 3, 73;

вул. Легендарна, 14, 20;

вул. Лермонтова, 12;

вул. Лиманська, 52;

вул. Некрасова, 34;

вул. Панфілова, 21;

вул. Плеханова, 54;

вул. Побєди, 9, 34, 77;

вул. Разіна, 31, 83;

вул. Революції Гідності, 46;

вул. Сєнна, 36;

вул. Сєрова, 68, 74, 85;

вул. Севастопільська, 13;

вул. Соборна, 69;

вул. Стінеська, 128;

вул. Таганрогська, 22, 28;

вул. Тімірязєва, 41, 64;

вул. Толбухіна, 24;

вул. Тополина, 83;

вул. Успенська, 3;

вул. Франка, 12, 40;

вул. Чернігівська, 18;

вул. Черняховського, 7;

вул. Юридична, 19;

вул. Янтарна, 1;

вул. Яснополянська, 21;

пров. Больничний, 10;

пров. Мінський, 17;

пров. Московський, 4, 16, 17;

пров. Томський, 5;

пров. Шкільний, 5;

пров. Тітова, 22 (повністю);

мкр. Західний, 33, 39, 53, 62 (повністю);

мкр. Молодіжний, 4, 24, 42 (повністю);

мкр. Східний, 2 (повністю).

Зазначимо, що документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації можна надсилати на електронну пошту:

Власникам нерухомості за зазначеними адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів:

технічний паспорт;

право власності;

витяг з Держреєстру речових прав;

витяг про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка).

Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, влада Мирнограда 30 вересня проведе прийом для вихідців із громади, які виїхали до Павлограда. Там охочі зможуть отримати особисто поспілкуватися із представниками військової адміністрації, аби отримати відповіді на свої запитання.