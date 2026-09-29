Для переселенців із Мирноградської громади 30 вересня пройде прийом у Павлограді: адреса

Голова ВА Юрій Третяк приймає жителів Мирнограда. Ілюстративне фото: Мирноградська МВА

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Місцева влада Мирноградської громади 30 вересня проведе прийом для вихідців із громади, які виїхали до Павлограда. Там охочі зможуть отримати особисто поспілкуватися із представниками військової адміністрації, аби отримати відповіді на свої запитання.

Про це повідомили у Мирноградській міській військовій адміністрації.

Прийом триватиме протягом трьох годин — від 9:00 по 12:00. Він відбудеться за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська 125/2.

Зустріч може відбутися за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують, зокрема щодо:

стану розгляду заяв на проведення дистанційного обстеження;

строків отримання сертифіката на придбання нового житла;

отримання гуманітарної допомоги;

підтвердження факту руйнування будинку.

Нагадаємо, пошкоджений російськими дронами прапор, який раніше висів на 80-метровому флагштоці у Краматорську, планують перетворити на артобʼєкти. Їх хочуть розіграти на благодійному аукціоні у Великій Британії. Зібрані кошти спрямують на закупівлю дронів для Сил оборони.