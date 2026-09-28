Пошкоджений прапор із Краматорська перетворять на артобʼєкти та розіграють серед благодійників у Великій Британії

Пошкоджений окупантами український стяг з Краматорська. Фото: Краматорська МВА

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Пошкоджений російськими дронами прапор, який раніше висів на 80-метровому флагштоці у Краматорську, планують перетворити на артобʼєкти. Їх хочуть розіграти на благодійному аукціоні у Великій Британії. Зібрані кошти спрямують на закупівлю дронів для Сил оборони.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Там розповіли, що місцева влада нещодавно передала бійцям 39-го окремого батальйону безпілотних систем пошкоджене напередодні Дня Державного Прапора України полотнище прапора. Бійці вирішили використати його для створення серії артобʼєктів у межах благодійного проєкту “Тисяча дронів помсти”.

“Йдеться про прапор, який свого часу майорів на головному флагштоці Донеччини у Краматорську. Це одне з найбільших полотнищ такого типу в Україні. Російські дрони намагалися знищити його, однак тепер пошкоджений державний символ стане частиною справи, спрямованої на посилення наших захисників”, — кажуть у військовій адміністрації.

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Артоб’єкти на основі стяга планують виставити на аукціоні у Великій Британії. Зібрані кошти обіцяють використати для закупівлі безпілотних систем, які допомагатимуть українським військовим нищити російську техніку та живу силу.

“Спроба окупанта знищити український прапор перетворюється на можливість придбати зброю для боротьби з агресором. Символ, який уособлює нашу державу, продовжить служити Україні вже на іншому фронті — допомагаючи наближати нашу перемогу”, — резюмували у відомстві.

Нагадаємо, у День Державного прапора над Краматорськом знову замайорів синьо-жовтий прапор. Український стяг місту передала Чернівецька громада, а вивісили його на 80-метровому флагштоці — раніше по ньому неодноразово били російські війська.