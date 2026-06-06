“У нас просування противника немає”: 101 бригада про ситуацію на Краматорському напрямку

Наслідки російської атаки на центр Краматорська, 5 травня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

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На Краматорському напрямку на Донеччині російські окупаційні війська змінили тактику: намагаються діяти малими групами та приховано обходити українські позиції. Втім, станом на 6 червня 2026 року просування загарбників на цій ділянці фронту немає.

Про це в етері “Суспільне.Студія” розповів начальник групи безпілотних систем 3 батальйону 101 бригади, молодший лейтенант із позивним Гібрид.

За його словами, головна складність для українських підрозділів сьогодні — виявлення малих груп російських військових, які намагаються непомітно просуватися через зелені насадження.

“Складність полягає в тому, що противник змінив тактику. Якщо раніше це були масовані механізовані штурми, то зараз використовується тактика просочування, інфільтрації. Ворог рухається дуже розосереджено”, — зазначив військовий.

Він пояснив, що через ландшафт і рослинність виявити піхоту РФ стало значно складніше.

“Противник використовує природні укриття, намагається приховано просуватися в бік наших позицій, оминати їх і виходити в тил. Саме в цьому полягає основна складність”, — додав Гібрид.

За словами офіцера, ключове завдання аеророзвідки — не лише виявити окупантів, а й безперервно їх супроводжувати.

“Найскладніше — знайти і супроводжувати до знищення. Якщо виявлено — ми його знищимо, це беззаперечно. Але важливо не дати йому зникнути або сховатися”, — пояснив він.

Попри це, у 101 бригаді наголошують, що ситуація на напрямку контрольована.

“У нас просування противника немає”, — підкреслив військовий.

Окремо він зазначив, що російські війська намагаються вийти до траси Костянтинівка — Краматорськ. Мета — ускладнити логістику та створити загрозу оточення українських підрозділів у районі Костянтинівки.

За оцінкою українських військових, основні зусилля РФ на Костянтинівському напрямку спрямовані саме на місто та його околиці.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили понад 1,2 тисячі ударів по населених пунктах і позиціях уздовж лінії фронту на Донеччині. Під обстрілами опинилися Білозерське, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ та інші міста й села області. Внаслідок атак загинули шестеро людей, ще 19 дістали поранення.