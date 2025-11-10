Наслідки російської атаки. Ілюстративне фото: ArmyInform

У ніч на 10 листопада війська країни-агресорки атакували Україну сімома ракетами та 67 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 52 дрони, інформація про падіння та влучання ракет не було.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що під час нічної атаки росіяни били:

двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Тамбовської області,

п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської області

67 дронами із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ, РФ та Гвардійське, ТОТ АР Крим, близько 40 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння/влучання не надходили”, — йдеться у повідомленні.

