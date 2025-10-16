Наслідки удару по транспорту "Нової пошти" поблизу Краматорська. Фото: "Нова пошта"

У ніч на 16 жовтня російські загарбники атакували дроном БДФ-авто “Нової пошти” поблизу Краматорська. Через влучання боєприпасу згоріли причеп та загалом 132 посилки. Водночас водій через цей удар не постраждав.

Про це повідомили у пресслужбі “Нової пошти”.

Поштовий перевізник попередив клієнтів, о вже почав зв’язуватися з ними, аби повідомити про виплату компенсацій за знищені відправлення. Також у компанії нагадали, що додаткову інформацію про посилки можна знайти в офіційному застосунку “Нової пошти”.

Нагадаємо, російські військові не вперше атакують “Нову пошту” на Донеччині. Зокрема 5 жовтня о 18:40 війська країни-агресорки обстріляли одне із відділень поштового перевізника в регіоні, тоді були знищені як приміщення, так і 405 відправлень.