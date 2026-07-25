Вадим Лях на фоні будинку, який російська армія зруйнувала у Слов’янську у ніч з 24 на 25 липня 2026 року. Скриншот відео: Вадим Лях

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У ніч з 24 на 25 липня 2026 року окупаційні війська вдарили по Слов’янську безпілотником “Герань-2”, відомим як “Шахед”. Удар припав по житловій багатоповерхівці, в якій загинув один місцевий, а ще двоє дістали поранень.

Про наслідки удару повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Вночі (з 24 на 25 липня, — ред.) було гучно. Є інформація про влучання БПЛА “Герань-2” у приватний будинок. На жаль, одна людина загинула і дві отримали поранення”, — говорить Вадим Лях.

Нагадаємо, 24 липня 2026 року війська країни-агресорки двічі атакували Словʼянськ з авіації. У результаті повторної атаки поранення дістали 16 людей, зокрема 15-річний підліток.

Загалом протягом минулої доби 6 мешканців Слов’янської громади загинули, а ще 27 дістали поранень.