Де лінія фронту на Донеччині 28 жовтня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
У вівторок, 27 жовтня, російські загарбники продовжували свої атаки по підконтрольній легітимному уряду частині Донецької області: влучання фіксували на лінії фронту і в житлових кварталах області. Внаслідок обстрілів серед цивільних мешканців загинули двоє людей, поранені ще троє. Загалом, як підрахували правоохоронці, регіон витримав 1 431 влучання із різних видів зброї.
Як повідомляє поліція, влучання були по містах Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селищах Біленьке та Новодонецьке, селах Іверське, Новобахметьєве, Новостепанівка та Роздолля.
Через обстріл Новодонецького загинула людина. Влучання були також по Іверському, там обірвалося одне життя, поранень зазнала ще одна людина.
По Слов’янську росіяни били 11 разів — поранені двоє мешканців, пошкоджені два багатоквартирні та шість приватних будинків, заклад освіти та п’ять цивільних авто.
У Краматорську пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, об’єкт інфраструктури, автомобілі “швидкої” та автобаза.
У Біленькому та Роздоллі руйнувань внаслідок обстрілів зазнали по одній оселі, у Новостепанівці — адмінбудівля, у Новобахметьєвому — нежитлове приміщення.
Загалом, як підсумували правоохоронці, за добу на Донеччині руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів, з них 12 — житлові будинки.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти регіону. З лінії фронту евакуювали 750 людей, у тому числі 82 дитини.
Нагадаємо, під час ліквідації наслідків російських атак у приватному сектору Краматорська рятувальники потрапили під атаку FPV-дрона: він влучив у пожежну автоцистерну, займання там загасили вогнегасником. Серед особового складу ніхто не постраждав.