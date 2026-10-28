Де лінія фронту на Донеччині 28 жовтня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських ударів по Донецькій області, 27 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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У вівторок, 27 жовтня, російські загарбники продовжували свої атаки по підконтрольній легітимному уряду частині Донецької області: влучання фіксували на лінії фронту і в житлових кварталах області. Внаслідок обстрілів серед цивільних мешканців загинули двоє людей, поранені ще троє. Загалом, як підрахували правоохоронці, регіон витримав 1 431 влучання із різних видів зброї.

Під вогнем опинилися щонайменше дев’ять населених пунктів

Як повідомляє поліція, влучання були по містах Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селищах Біленьке та Новодонецьке, селах Іверське, Новобахметьєве, Новостепанівка та Роздолля.

Через обстріл Новодонецького загинула людина. Влучання були також по Іверському, там обірвалося одне життя, поранень зазнала ще одна людина.

По Слов’янську росіяни били 11 разів — поранені двоє мешканців, пошкоджені два багатоквартирні та шість приватних будинків, заклад освіти та п’ять цивільних авто.

У Краматорську пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, об’єкт інфраструктури, автомобілі “швидкої” та автобаза.

У Біленькому та Роздоллі руйнувань внаслідок обстрілів зазнали по одній оселі, у Новостепанівці — адмінбудівля, у Новобахметьєвому — нежитлове приміщення.

Загалом, як підсумували правоохоронці, за добу на Донеччині руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів, з них 12 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти регіону. З лінії фронту евакуювали 750 людей, у тому числі 82 дитини.

Найбільша активність на фронті була в районі Покровська

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели шість штурмів у бік Нового, Ставків та Лимана. Їх вдалося відбити;

на Слов’янському напрямку окупанти провели дві атаки поблизу Ямполя та в напрямку Оріхуватки;

у бік Малинівки, Васютинського та Червоного російські сили тричі атакували на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку фіксували 15 атак. Загарбники атакували поблизу Костянтинівки, а також у бік Райського та Павлівки;

32 атаки російські військові провели на Покровському напрямку . Окупанти намагалися просунутися поблизу Софіївки, Вільного, Водянського, Василівки, Молодецького та Удачного, а також у бік Торецького, Кучерового Яру, Добропілля, Ганнівки, Новогришиного, Гулівого та Сергіївки.

Нагадаємо, під час ліквідації наслідків російських атак у приватному сектору Краматорська рятувальники потрапили під атаку FPV-дрона: він влучив у пожежну автоцистерну, займання там загасили вогнегасником. Серед особового складу ніхто не постраждав.