Онлайн-консультації для жителів Новогродівської громади. Ілюстративне фото: Depositphotos

Жителів Новогродівської громади запрошують на онлайн-прийом до керівництва міської військової адміністрації та міської ради. Зустріч відбудеться 16 березня і триватиме упродовж години.

Про це повідомили у Новогродівській міській військовій адміністрації.

Онлайн-прийом відбудеться у понеділок, 16 березня, з 10:00 до 11:00.

Прийом проведуть начальник Новогродівської МВА Костянтин Дробот, перша заступниця начальника МВА Алла Рябцева, заступниця начальника МВА Ольга Сидорова, а також секретар Новогродівської міської ради Лілія Бєгалі та керуюча справами міської ради Наталія Кириченко.

Долучитися до онлайн-зустрічі можна за посиланням.

У громаді зазначають, що під час прийому жителі можуть звернутися до керівництва із запитаннями чи проблемами, які потребують вирішення. З кожною людиною говоритимуть індивідуально.

