Мешканці Новогродівської громади зможуть напряму звернутися до керівництва громади під час онлайн-прийому. Керівництво громади буде на зв’язку у понеділок, 19 січня.
Про це повідомляють у Новогродівській міській військовій адміністрації.
Онлайн-прийом триватиме з 10:00 до 11:00 і відбудеться у форматі відеоконференції. До зустрічі долучаться начальник МВА Костянтин Дробот, його заступниці Алла Рябцева та Ольга Сидорова, а також секретар міської ради Лілія Бегалі.
Мешканці громади зможуть поставити запитання, озвучити проблеми або звернутися по допомогу. В адміністрації зазначають, що кожне звернення розглянуть індивідуально.
Долучитися до онлайн-прийому можна за посиланням.
Раніше ми писали, що Новогродівська громада планує у 2026–2028 роках виплачувати по 10 тисяч на проходження зимового сезону і по 33 тисячі мобілізованим.