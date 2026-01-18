Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Мешканці Новогродівської громади зможуть напряму звернутися до керівництва громади під час онлайн-прийому. Керівництво громади буде на зв’язку у понеділок, 19 січня.

Про це повідомляють у Новогродівській міській військовій адміністрації.

Онлайн-прийом триватиме з 10:00 до 11:00 і відбудеться у форматі відеоконференції. До зустрічі долучаться начальник МВА Костянтин Дробот, його заступниці Алла Рябцева та Ольга Сидорова, а також секретар міської ради Лілія Бегалі.

Мешканці громади зможуть поставити запитання, озвучити проблеми або звернутися по допомогу. В адміністрації зазначають, що кожне звернення розглянуть індивідуально.

Долучитися до онлайн-прийому можна за посиланням.

Раніше ми писали, що Новогродівська громада планує у 2026–2028 роках виплачувати по 10 тисяч на проходження зимового сезону і по 33 тисячі мобілізованим.