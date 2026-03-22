У Новогродівській громаді проведуть онлайн-зустріч щодо пенсій, субсидій і пільг: коли і як долучитися

Онлайн-зустріч з фахівцями ПФУ для жителів Новогродівської громади.

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У четвер, 26 березня, у Новогродівській громаді відбудеться онлайн-зустріч із фахівцями Пенсійного фонду, під час якої мешканцям роз’яснять актуальні питання соціальних виплат і пільг. Розповідаємо як долучитися.

Про це повідомили у пресслужбі Новогродської міської військової адміністрації.

Зустріч проведуть 26 березня з 11:00 до 12:00 у форматі онлайн. Долучитися можна за посиланням.

Під час заходу спеціалісти Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області відповідатимуть на запитання мешканців.

Зокрема, йтиметься про:

пенсійне забезпечення;

призначення та виплату житлових субсидій і пільг;

страхові та інші соціальні виплати.

У громаді закликають жителів долучитися до зустрічі, щоб отримати роз’яснення з важливих соціальних питань.

