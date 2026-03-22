У Новогродівській громаді проведуть онлайн-зустріч щодо пенсій, субсидій і пільг: коли і як долучитися

У четвер, 26 березня, у Новогродівській громаді відбудеться онлайн-зустріч із фахівцями Пенсійного фонду, під час якої мешканцям роз’яснять актуальні питання соціальних виплат і пільг. Розповідаємо як долучитися.
Про це повідомили у пресслужбі Новогродської міської військової адміністрації.
Зустріч проведуть 26 березня з 11:00 до 12:00 у форматі онлайн. Долучитися можна за посиланням.
Під час заходу спеціалісти Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області відповідатимуть на запитання мешканців.
Зокрема, йтиметься про:
У громаді закликають жителів долучитися до зустрічі, щоб отримати роз’яснення з важливих соціальних питань.
