Новогродівська громада призупинила роботу центру “Спорт для всіх”: що відомо

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Комунальний центр “Спорт для всіх”, де працювали спортивні секції для мешканців Новогродівської громади, з 31 липня 2026 року тимчасово не працює. Новогродівська міська військова адміністрація пояснює це тим, що після евакуації громади серед відвідувачів секцій було мало її мешканців, а більшість людей, які користувалися послугами центру, були з інших громад.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на запит до Новогродівської міської військової адміністрації.

Територія Новогродівської громади тимчасово окупована. Міська військова адміністрація та органи місцевого самоврядування працюють в евакуації, зокрема у Павлограді Дніпропетровської області.

Там пояснили, що рішення призупинити роботу центру ухвалили після аналізу його діяльності в умовах евакуації.

“За результатами аналізу діяльності комунального закладу «Спорт для всіх» в умовах евакуації було встановлено, що географія надання послуг та фактичний контингент відвідувачів спортивних секцій суттєво змістилися у бік обслуговування населення інших територіальних громад, тоді як частка залучених вимушено переміщених осіб — безпосередньо мешканців Новогродівської громади — виявилася низькою”, — зазначили в МВА.

Роботу центру призупинили до кінця воєнного стану або до окремого розпорядження. При цьому заклад не ліквідовують: він зберігає правовий статус, код ЄДРПОУ та майно.

У військовій адміністрації планують відновити роботу “Спорту для всіх” у повному обсязі після деокупації Новогродівської громади та стабілізації безпекової ситуації.

Через призупинення роботи центру витрати на його функціонування не передбачили у прогнозі бюджету Новогродівської громади на 2027-2029 роки.

Загалом у 2026 році на фізичну культуру і спорт у громаді затвердили майже 1,7 мільйона гривень. На 2027 рік на цей напрям запланували 167,4 тисячі гривень. Ці кошти мають спрямувати на грошові винагороди спортсменам і тренерам за високі результати у змаганнях.

Раніше ми розповідали, що у Краматорську через посилення обстрілів призупинили роботу, зокрема, релокований туди ЦНАП міста Дружківка, три відділення Укрпошти, станція переливання крові, та ліфти в багатоквартирних будинках.