Жителі Новогродівської громади зможуть напряму поспілкуватися з посадовцями, освітянами, соцпрацівниками, фахівцями Пенсійного фонду та центру зайнятості. З 1 по 5 грудня громада запускає тиждень щоденних онлайн-прийомів — у форматі коротких відеозустрічей, де кожен може поставити власне запитання.

Про це повідомили у Новогродівській міській військовій адміністрації.

Усі консультації відбуватимуться з 10:00 до 11:00 у Google Meet. Для участі потрібен лише телефон або ноутбук та стабільний інтернет.

1 грудня, у понеділок, на прийом вийдуть перша заступниця начальника МВА Алла Рябцева, а також представниці керівного складу міськради: Лілія Бєгалі, Наталія Кириченко і Ольга Сидорова. Це можливість поставити запитання щодо роботи адміністрації та отримати відповіді напряму.

У вівторок, 2 грудня, запитання про навчання, садочки та освітні послуги можна буде поставити начальниці відділу освіти Аллі Борковець.

Пенсійний фонд буде на зв’язку 3 грудня. Головна спеціалістка сервісного центру ПФУ Катерина Балабуєва консультуватиме щодо пенсій, довідок та соціальних виплат.

У четвер, 4 грудня, відбудеться зустріч з представниками управління соціального захисту. Про соцвиплати, допомогу та послуги розкажуть начальниця управління Марина Мямліна та директорка Центру надання соцпослуг Ганна Кандалова.

Завершать тиждень запитаннями щодо пошуку роботи, курсів і можливостей розвитку. 5 грудня можна буде отримати консультацію фахівчині центру зайнятості Тетяни Дьоріної.

У міськраді підкреслюють: формат онлайн-прийомів створили для того, щоб кожен мешканець громади — незалежно від того, де він зараз живе — міг отримати відповідь чи консультацію без зайвих бар’єрів.

