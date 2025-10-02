У Новому Лиманської громади російський загарбник вкрав продукти у пенсіонерки: його вистежили та атакували

Російський військовий йде від пенсіонерки із пакетом. Скриншот із відео 66 ОМБр

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У прифронтовому селі Нове, яке належить до Лиманської громади, російський військовий вкрав їжу у місцевої жительки, після чого побіг до свого укриття. Інцидент потрапив у поле зору українського дрона-розвідника: бійці 66 ОМБр вистежили окупанта до його позиції та атакували її.

Про це повідомили у пресслужбі 66-ї ОМБр.

Українські військові стверджують, що російський окупант вдерся до помешкання місцевої пенсіонерки та відібрав у неї пакет із продуктами. Він помітив дрон ЗСУ над собою, тому втік з продуктами до свого укриття. Це дозволило бійцям 66 ОМБр викрити сховок російської піхоти та атакувати його дронами згодом.

“Окупант почав тікати і… привів розвідку до укриття своїх поплічників. Успішне відпрацювання вогневих засобів батальйону безпілотних систем “MARA” не залишило російським грабіжникам жодних шансів”, — зазначили у 66-й ОМБр.

На опублікованих військовими кадрах видно, російську піхоту після цього інциденту атакували дронами тричі. У 66-й ОМБр закликали цивільних, які залишаються на прифронтових територіях, евакуюватися, аби вберегтися від загарбників.

Військові зауважили, що раніше у Лиманській громаді російські загарбники розстріляли сім’ю цивільних та захопили дитину у заручники. Це відбулося у вересні в районі Шандриголового.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують контрнаступальну операцію на Донеччині та вже розсікли так званий “Добропільський виступ”: ділянку фронту на Покровському напрямку, де росіянам у серпні вдалося досягти локального прориву. Загалом площа звільненої території поблизу Добропілля вже досягла 177,8 кв. км.