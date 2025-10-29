Едуард Скорик. Евакуація цивільних. Павлоград. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Протягом останнього тижня у Покровську, звідки, за офіційними даними, вивезли всіх дітей, виявили ще чотирьох неповнолітніх. Попри проблеми зі зв’язком в охопленому боями місті, сім’я залишалася на зв’язку, зокрема відвідувала онлайн-заняття

Про це під час брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова.

“Був такий випадок у Покровську. Там були виявлені чотири дитини та, до речі, були дуже дивні обставини: дитина відвідувала онлайн-заняття. Ми всі розуміємо, що в Покровську зараз дуже великі проблеми зі зв’язком, я так розумію, що його там просто немає, але дитина постійно перебувала на онлайн-заняттях

Вони [члени родини] постійно були на зв’язку. Та як це було здійснено… можливо, за допомогою якогось “Старлінка” і так далі…”, — сказала Юлія Рижакова.

Вона додала, що родина, про яку йдеться, вже успішно евакуювалась із міста. Виявили дітей у період із 22 по 29 жовтня.

За офіційними даними, всіх дітей із Покровська вивезли ще у грудні 2024 року.

Нагадаємо, через погіршення безпекової ситуації з Дружківки, де триває примусова евакуація дітей, продовжують виїздити родини з неповнолітніми. За минулий тиждень небезпеку покинули ще 127 дітей.