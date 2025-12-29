У окупованому Маріуполі відкрили “відновлений” драмтеатр, куди у 2022 році влучила авіабомба

Відкриття "відновленого" драмтеатру у Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російська окупаційна адміністрація у тимчасово окупованому Маріуполі відкрила драматичний театр, який на початку повномасштабного вторгнення став прихистком для цивільних мешканців міста та був знищений російською авіабомбою. “Відновлення” будівлі тривало майже два з половиною роки.

Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Офіційну церемонію відкриття провели у неділю, 28 грудня. На заході були присутні так званий “голова ДНР” Денис Пушилін, мер російського Санкт-Петербурга Олександр Бєглов та актор Володимир Машков. Усі троє — фігуранти санкційних списків різних держав.

У перший день роботи після “відновлення” у драмтеатрі влаштували концерт. У репертуарі театру — переважно твори російських письменників та драматургів, стверджують у Маріупольській міській раді.

“У липні 2023 року окупантська влада розпорядилася про повне залиття бетоном підвальних приміщень театру й початок будівництва будівлі фактично з нуля під виглядом “реконструкції”, — зауважують у раді.

Там кажуть, що створена при окупації споруда — це імітація зруйнованого театру, наголошуючи на низькій якості нових скульптур, низькій кваліфікації будівельників та інших ознаках браку.

“Знищений драмтеатр не мав штукатурки — його фасад був оздоблений білим кримським каменем, який доставляли морем. Окупаційна влада ж просто пофарбувала цегляні стіни”, — уточнили у Міськраді.

Додатково у легітимній міській владі зазначили, що оцінюють “відновлення” театру як спробу приховати сліди воєнного злочину та продовження російської політики русифікації міста.

“За усім цим імітаційним “відновленням” приховані звірства російських окупантів, які скинули авіабомби на театр 16 березня 2022 року. Саме тоді там переховувалися сотні мирних маріупольців, серед них чимало дітей. Багато з них не вижили”, — пишуть у міськраді.

“Будівництво на кістках”: що відомо про драмтеатр у Маріуполі

Маріупольський драмтеатр звели в 1956–1960 роках у стилі радянського монументального класицизму. За проєктом у театрі були дві сцени: велика на 800 місць і мала на 70. Над головним фасадом розмістили фронтон із розвиненою скульптурною групою, де зобразили металургів і хліборобів як представників “головних професій” Приазов’я.

У 1983 році Донецький академічний обласний драматичний театр у Маріуполі здобув статус пам’ятки архітектури.

З початком відкритого вторгнення Росії на Україну будівля стала прихистком для сотень маріупольців, які ховалися від обстрілів у її підвальних приміщеннях.

Попри те, що з обох боків будівлі кількаметровими літерами було написано “ДЕТИ”, 16 березня 2022-го війська РФ з літака скинули на театр надпотужну бомбу. На момент удару в будівлі були півтори тисячі людей. За різними оцінками, до 600 з них загинули. Окупанти тижнями розбирали завали та вивозили тіла маріупольців після атаки, однак заявили, що загиблих було лише 12.

Раніше ми публікували спогади маріупольця Олега Корінного, який був очевидцем цього російського удару.

Нагадаємо, у Маріуполі 80% акторів драмтеатру залишилися працювати в окупації й гастролюють по Росії.