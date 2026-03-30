Проросійський захід у парламенті Японії. Фото: посольство Росії в Японії

У японському парламенті 27 березня відбувся семінар за участю посольства Росії та японського проросійського діяча Такеюкі Танаки. Під час заходу організатори вивісили прапори незаконних “ДНР” та “ЛНР”, а також триколор країни-агресорки.

Про проведення заходу 29 березня повідомило посольство Росії в Японії.

Такеюкі Танака — це голова так званої “Спільноти російсько-японських добросусідських відносин” та автор книги “Алея ангелів” (назва меморіального комплексу в Донецьку, присвяченого загиблим внаслідок війни українським дітям, — ред.).

Перед учасниками семінару чоловік демонстрував фото та відео зі своїх поїздок на підконтрольні Росії частини Донеччини та Луганщини. Окрім цього, він закликав японський уряд переглянути відносини з Україною та Росією.

Перед слухачами також виступив посланець посольства Росії Кузнєцов, який виклав російську версію причин “конфлікту в Україні”і та коментував ситуацію на фронті.

За даними посольства Росії, серед учасників семінару були колишні депутати японського парламенту, чинні політики, військові та журналісти.

Посольство України в Японії на ранок 30 березня публічно не прокоментувало інцидент.

