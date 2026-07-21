Особистий прийом. Ілюстративне фото: Мирноградьска МВА

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У Мирноградській міській військовій адміністрації анонсували наступний особистий прийом для мешканців громади — він пройде у Павлограді 22 липня. Отримати відповіді на свої запитання від уповноваженого представника місцевої влади можна буде протягом трьох годин.

Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.

Прийом почнеться о 9:00 й триватиме до 12-ї за звичною адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 125/2. Там на період дії воєнного стану працюють Мирноградська міська ВА, а також виконавчі органи міської ради.

Зустріч може відбутися за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують, зокрема щодо:

стану розгляду заяв на проведення дистанційного обстеження;

строків отримання сертифіката на придбання нового житла;

отримання гуманітарної допомоги;

підтвердження факту руйнування будинку.

Нагадаємо, Мирноградська міська військова адміністрація запустила онлайн-опитування серед жителів громади, яке допоможе визначити пріоритети майбутньої стратегії розвитку до 2027 року. Заповнити анкету можна до 22 липня включно, вона анонімна.