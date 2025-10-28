У Павлограді проведуть особистий прийом громадян Мирноградської громади: коли та де

Ілюстративне фото: Вільне радіо

У Павлограді Дніпропетровської області 29 жовтня Мирноградська міська ВА проведе прийом мешканців громади. Їх запрошують для обговорення питань у живому форматі.

Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.

Зустріч проведуть за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 125/2. Прийом громадян планують здійснювати протягом трьох годин: від 9:00 по 12:00.

Під час прийому мешканці зможуть обговорити актуальні питання, що стосуються діяльності Мирноградської громади, зазначили у міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, у Мирнограді на Донеччині залишаються близько 1,5 тисячі мешканців, переважно віком від 40 років. Люди евакуюються самостійно або за допомогою військових, адже через постійні атаки FPV-дронів у місто неможливо завезти гуманітарну допомогу.