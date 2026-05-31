У вівторок, 2 червня, жителі Донеччини зможуть напряму звернутися до керівництва обласного управління Пенсійного фонду під час телефонної лінії. Розповідаємо, коли і як можна контактувати зі спеціалістом.
Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.
Пряма телефонна лінія відбудеться 2 червня 2026 року з 10:00 до 11:00.
На звернення громадян відповідатиме перший заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Євген Єрісов.
Поставити свої питання можна буде за телефоном: 068 868 65 66.
Жителі області зможуть отримати консультації щодо пенсійного забезпечення та інших питань, які належать до компетенції відомства.
Нагадаємо, що жителів Торецької громади у Києві, Кременчуку та Дніпрі 1, 3 та 5 червня прийматимуть фахівці управління соцзахисту.