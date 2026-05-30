Жителів Торецької громади у Києві, Кременчуку та Дніпрі 1, 3 та 5 червня 2026 року прийматимуть фахівці управління соцзахисту. Ілюстративне фото: Торецька міська військово-цивільна адміністрація

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

З 1 до 5 травня 2026 року для жителів Торецької громади фахівці управління соціального захисту населення будуть проводити прийом у Києві, Кременчуку та Дніпрі. Розповідаємо, куди і коли приходити.

Про прийом переселенців з громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація: Прийоми пройдуть:

з 10:00 до 14:00 з 1 до 5 червня за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 67;

з 09:00 до 14:00 1, 3 та 5 червня за адресою: м. Дніпро, Центральний район, проспект Лесі Українки, 55;

з 10:00 до 14:00 з 1 по 5 червня за адресою: м. Кременчук, Крюківський район, вул. Академіка Маслова, 8.

З питання щодо прийомів пропонують звертатися у робочі дні з 9:00 до 15:00 за телефоном: (099) 611-89-54.

Нагадаємо, 2 червня, переселенці із Торецької громади зможуть тримати безкоштовні правові консультації у Києві. Юрист фонду “Право на захист” прийматиме відвідувачів протягом трьох годин у столичному Центрі життєстійкості для мешканців громади.