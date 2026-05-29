Юрист “Право на захист” прийматиме мешканців Торецької громади в Києві 2 червня: як доєднатися

У вівторок, 2 червня, переселенці із Торецької громади зможуть тримати безкоштовні правові консультації у Києві. Юрист фонду “Право на захист” прийматиме відвідувачів протягом трьох годин у столичному Центрі життєстійкості для мешканців громади.

Про це повідомили у пресслужбі Торецької міської військової адміністрації.

Прийом триватиме з 10:00 до 13:00 за адресою: вул. Вишгородська, 67. Фахівець надаватиме допомогу з питань реєстрації права власності на житло, відновлення втрачених документів, компенсаційних механізмів за втрату права користування або власності на нерухомість. Йдеться, зокрема, про програму “єВідновлення” та Міжнародний реєстр збитків.

Серед тем консультацій — також роз’яснення щодо того, у яких випадках слід звертатися до нотаріуса, державного реєстратора або суду. Окремо юрист проконсультує з пенсійних питань: проходження ідентифікації, подання повідомлення про неотримання пенсії від країни-агресора та оскарження відмов у призначенні чи виплаті пенсій.

Окрім цього, до правника можна звернутися з індивідуальними правовими питаннями, що не увійшли до переліку, уточнили в пресслужбі Торецької міської ВА.

Нагадаємо, через повномасштабну війну на підконтрольній частині Донецької області з 346 тисяч працюючих офіційно людей залишилося 36 тисяч. Найбільше працівників втратили роботу у сферах промисловості та сільського господарства. Журналісти Вільного Радіо підготували аналіз змін на ринку праці, які відбулися протягом повномасштабної війни.