У переселенців із Черкаської громади цікавляться їхніми потребами: місцева влада запустила опитування

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Черкаська селищна військова адміністрація закликає мешканців громади, які виїхали за її межі, заповнити онлайн-анкету. Відповіді допоможуть місцевій владі з’ясувати, скільки мешканців перебуває за межами громади, де вони живуть і яка допомога їм потрібна.

Відповідне оголошення поширила пресслужба Черкаської СВА.

В опитуванні потрібно поділитися своїми повним іменем, контактним телефоном, зареєстрованою адресою проживання та нинішньою адресою. Також від респондентів просять зазначити, скільки членів родини виїхали з ними та який вік вони мають.

Окремі питання стосуються потреб переселенців. Вказати можна потребу в житлі, роботі, гуманітарній допомозі (можна обрати тип), медичних послугах, освіті для дітей та соціальних виплатах. У кінці анкети можна залишити пропозиції до керівництва громади.

“Отримана інформація допоможе визначити, в яких областях проживає найбільше наших жителів, оцінити потреби внутрішньо переміщених осіб, підтримувати зв’язок з мешканцями громади, інформувати про важливі події, програми підтримки та рішення громади, планувати подальшу роботу з урахуванням потреб жителів”, — пояснили у Черкаській СВА.

Заповнити анкету можна за посиланням.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на підконтрольній Україні частині Донеччини залишаються близько 67,6 тисячі цивільних, із них приблизно 57 тисяч перебувають у зоні активних бойових дій. Евакуація сповільнилася у найнаселеніших громадах області, Краматорській і Слов’янській, натомість із територій поза зоною активних боїв, зокрема Черкаської громади, люди почали виїжджати частіше.