Відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Краматорську вперше за лютий прийматиме громадян 11 та 12 числа, тобто в найближчі середу й четвер. Час роботи установи, як і її адреса, не змінилися.

Про нові дати прийому повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Відвідувачів, згідно з оновленим розкладом, прийматимуть з 9:00 до 15:00. Адреса відділу ДРАЦС не змінюється — вулиця Паркова, 10, другий поверх.

Там можна буде отримати консультації, подати запити на повторне оформлення документів, а також замовити витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян та інші послуги, уточнили у Краматорській міській раді.

Там зазначили, що на прийомі працюватимуть фахівці відділу ДРАЦС у Донецькій області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

