Влада Бахмута запланувала коштом громади вітати ветеранів та старожилів міста: у скільки це обійдеться

У 2026-2027 роках за організацію привітань для ветеранів та старожилів Бахмута платитимуть з бюджету громади. Кошти розрахували загалом на 80 людей. Скільки саме — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської МВА.

За документом, витрати на організацію привітань для окремих жителів Бахмутської громади покриватимуть коштом місцевого бюджету. Гроші на це виділили на 2026 та 2027 роки — загалом 185 тисяч гривень.

Ініціатива передбачає вшанування ветеранів війни, старожилів Бахмута та інших жителів громади з-поміж пільгових категорій. Відомо, що щорічно планують вітати до 80 людей.

У коментарі Вільному Радіо начальниця Бахмутського УСЗН Інна Сподіна уточнила, що задум не новий: кожного року управління отримує звернення на гарячу лінію від родичів та збирає інформацію про людей літнього віку. З-поміж них і відбирають тих, кого зможуть привітати бюджетним коштом.

“Це для бахмутян, які перемістилися до більш безпечних регіонів України — від 85 років. У нас були й в тому році такі заходи. У привітання входить листівка від Бахмутської МВА та мʼякий інвентар — плед.

Ми у звітах фіксуємо це все, тобто, не публікуємо кожне таке привітання у соціальних мережах, бо, скажімо так, це люди літнього віку, не кожен хоче робити світлину”, — розповіла посадовиця.

Нагадаємо, у 2026-2027 роках організація надання гуманітарної підтримки в осередках ВПО Бахмутської громади обійдеться загалом у 10 мільйонів гривень. Це кошти не з місцевого бюджету.