У Покровській громаді пройде онлайн-обговорення переходу закладів освіти на 12-річне навчання

Освіта. Ілюстративне фото: Укрінформ

Відділ освіти Покровської міськради анонсував громадське обговорення стосовно оптимізації закладів середньої освіти громади. Місцева влада планує сформувати мережу академічних ліцеїв та збирає думки громадян.

Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

“Відповідно до законодавства України, до 2027 року освіта має перейти на трирічне профільне навчання (10-12 класи). Це вимагає оптимізації мережі шкіл, щоб забезпечити нашим дітям право на якісну академічну освіту та гарантоване отримання атестата.

Набір до 10-х класів у 2026-2027 навчальному році має бути виваженим. Вже зараз потрібно проаналізувати спроможність наших шкіл працювати у статусі потужних академічних ліцеїв”, — повідомили у Покровській міській ВА.

Серед запитань, на які просять відповісти громадян, є таке: “Який заклад освіти Ви обрали б для свого навчання у 10 класі чи порекомендували б іншим?”.

Слухання відбудуться 27 квітня 2026 року о 15:00 в онлайн-форматі. Письмові та усні зауваження приймають до 15:00 17 квітня 2026 року на:

[email protected] (електронна адреса);

місто Дніпро, вул. Гоголя, 29 (адреса відділу освіти Покровської міськради на період релокації);

+38 (066) 27-46-211 (контактний номер телефону).

Для участі необхідна попередня реєстрація через Google-форму, вона доступна за посиланням.

До обговорення запрошують мешканців громади: представників органів місцевого самоврядування, адміністрацій та педагогічних колективів шкіл, батьків, учнів, випускників і представників громадських організацій.

Нагадаємо, у Покровській громаді призначили стипендії для обдарованих дітей та молоді.