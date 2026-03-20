Обдаровані діти з Покровської громади отримуватимуть стипендії

У Покровській громаді призначили стипендії для обдарованих дітей та молоді. Протягом 2026 року її отримуватимуть шестеро уродженців громади.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Покровської МВА Сергія Добряка.

Протягом 2026 року виплати отримуватимуть шість дітей з Покровської громади. Кожному з них виплачуватимуть по 1100 грн щомісяця.

Стипендії призначають молоді, яка має великі досягнення у сферах освіти, культури, фізкультури та спорту. Найчастіше це переможці олімпіад, призери наукових, мистецьких і спортивних конкурсів, автори досліджень тощо.

Нагадаємо, у Бахмутській громаді на стипендії для обдарованих дітей упродовж 2026 та 2027 років планують спрямувати 258 тис. грн із місцевого бюджету.

Також ми розповідали, що 80 спортсменів із Донеччини отримуватимуть обласні стипендії у 2026 році. Їм призначили від 6,4 тис. до 25,6 тис. грн.