Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Покровській громаді оголосили про старт приймання документів на отримання одноразової грошової допомоги для людей з інвалідністю І групи. Виплату присвятили Міжнародному дню людей з інвалідністю, який відзначають щорічно 3 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

З огляду на воєнний стан, процедуру подачі документів людям з інвалідністю І групи спростили. Для отримання допомоги жителі Покровської громади повинні подати особисту заяву, копії паспорта, ідентифікаційного коду, довідки МСЕК та, за наявності, довідки ВПО. Всі документи треба надіслати до 10 грудня 2025 року.

Подавати заявки можна двома способами: електронною поштою за адресою [email protected] (із накладеним кваліфікованим електронним підписом), або на офлайн пошту. Адреса — м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 56.

Згідно з розпорядженням Покровської міської ВА №1410рг від 6 вересня 2023 року, розмір допомоги людям з інвалідністю І групи в Покровській громаді становить 500 гривень, її можна отримати один раз на рік. 2 вересня 2025 року міська ВА опублікувала зміни до цього розпорядження, де збільшила виплати людям віком від 90 років з 500 гривень до 1000 гривень. Однак підвищення цих щорічних виплат принаймні поки не торкнулося людей із інвалідністю І групи.

Додаткову інформацію стосовно цієї допомоги надають за номерами телефонів:

099-323-89-99

095-399-90-55

