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Комісія Покровської міської військової адміністрації розглянула заяви жителів громади на отримання матеріальної допомоги з місцевого бюджету. Гроші призначили військовим і мобілізованим, онкохворим і тяжкохворим, людям з інвалідністю, літнім мешканцям, переселенцям і дітям.
Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.
Загалом матеріальну допомогу призначили 65 жителям громади на суму 973 524 гривні. Зокрема:
Нагадаємо, жителі Покровської громади можуть отримати 10 тисяч гривень на зимовий період. Виплата доступна людям з інвалідністю, пенсіонерам від 65 років, багатодітним і малозабезпеченим родинам. Подати заяву можна до 1 грудня 2026 року.