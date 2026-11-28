Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Комісія Покровської міської військової адміністрації розглянула заяви жителів громади на отримання матеріальної допомоги з місцевого бюджету. Гроші призначили військовим і мобілізованим, онкохворим і тяжкохворим, людям з інвалідністю, літнім мешканцям, переселенцям і дітям.

Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.

Загалом матеріальну допомогу призначили 65 жителям громади на суму 973 524 гривні. Зокрема:

2 — тим, хто вперше уклав контракт на військову службу (100 тисяч гривень);

4 — мобілізованим під час воєнного стану (133 120 гривень);

24 — онкохворим і тяжкохворим (555 тисяч гривень);

28 — людям у складних життєвих обставинах, зокрема з інвалідністю, літнім мешканцям і переселенцям (140 тисяч гривень);

3 — літнім людям у складних життєвих обставинах (25 тисяч гривень);

4 — дітям, які потребують особливої соціальної уваги. Їм відшкодують витрати на проїзд до оздоровчого табору й назад (5 419,44 гривні).

Нагадаємо, жителі Покровської громади можуть отримати 10 тисяч гривень на зимовий період. Виплата доступна людям з інвалідністю, пенсіонерам від 65 років, багатодітним і малозабезпеченим родинам. Подати заяву можна до 1 грудня 2026 року.