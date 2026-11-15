10 тисяч гривень жителям Покровської громади: умови, документи та термін подання заяв

Фінансова допомога. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Покровській громаді Донеччини окремим категоріям жителів виплачуватимуть по 10 тисяч гривень на домогосподарство для підтримки під час осінньо-зимового періоду. Отримати кошти можуть, зокрема, люди з інвалідністю, пенсіонери від 65 років, багатодітні та малозабезпечені родини. Для цього потрібно відповідати визначеним умовам і подати заяву до 1 грудня 2026 року. Розповідаємо, хто може претендувати на виплату та які документи знадобляться.

Про це повідомили в Покровській міській військовій адміністрації.

Допомогу надають одноразово коштом місцевого бюджету. Розмір виплати становить 10 тисяч гривень на одне домогосподарство, а не на кожного члена родини.

Хто може отримати 10 тисяч гривень у Покровській громаді

На матеріальну допомогу можуть претендувати громадяни України, які зареєстровані або задекларовані на території Покровської громади, зокрема й ті, хто виїхав до безпечніших регіонів країни.

Виплату передбачили для:

людей з інвалідністю I–II груп;

сімей, у яких виховують дітей з інвалідністю;

малозабезпечених і багатодітних родин, а також сімей, які отримують базову соціальну допомогу;

сімей, у яких виховують дитину, у свідоцтві про народження якої відсутній запис про батька або матір чи такий запис зроблений за вказівкою одного з батьків;

членів сімей загиблих (померлих) або зниклих безвісти захисників і захисниць України;

людей, віднесених до I категорії постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи;

дружин або чоловіків померлих громадян, смерть яких повʼязана з Чорнобильською катастрофою;

людей віком від 65 років.

Яким умовам потрібно відповідати для отримання виплати

Окрім належності до однієї з пільгових категорій, заявник має відповідати низці вимог.

Зокрема, необхідно:

бути зареєстрованим або задекларованим у Покровській громаді;

у разі переїзду мати статус ВПО та фактично проживати за адресою, зазначеною в довідці переселенця;

фактично проживати в будинку з пічним опаленням, де немає альтернативних джерел тепла;

не отримувати субсидії чи пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого й рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу;

не перебувати на повному державному забезпеченні;

не мати у власності житлової нерухомості на підконтрольній Україні території, за винятком випадків, передбачених порядком надання допомоги.

Важливо: виплату призначають не всім жителям громади, які належать до перелічених категорій, а лише тим, хто одночасно відповідає встановленим умовам.

Які документи потрібні для оформлення допомоги

До заяви необхідно додати:

копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

копію документа, який підтверджує належність до відповідної пільгової категорії;

копію довідки про взяття на облік ВПО;

оригінал довідки або акта уповноваженої організації про наявність пічного опалення та відсутність альтернативних джерел тепла;

оригінал довідки про перебування або неперебування на обліку в Пенсійному фонді України як отримувача відповідних субсидій чи пільг;

згоду на збір та обробку персональних даних;

реквізити особистого поточного банківського рахунку заявника у форматі IBAN.

В адміністрації уточнюють, що в разі надсилання документів поштою копії потрібно засвідчити власноруч. Для цього на них слід зробити напис “Згідно з оригіналом”, поставити підпис, зазначити прізвище та ініціали.

За достовірність наданих документів відповідає заявник.

Куди та до якого числа подавати заяву

Заяви на отримання 10 тисяч гривень приймають із 1 жовтня до 1 грудня 2026 року. Звернення, подані поза цим періодом, не розглядатимуть.

Подати заяву та необхідні документи можна двома способами:

особисто до управління соціального захисту населення Покровської міської ради;

поштовим відправленням.

Звернутися можна за адресами:

м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 56;

м. Камʼянське, вул. Спортивна, 33.

Уточнити умови програми, порядок подання документів та інші деталі можна за телефонами управління соціального захисту:

095 399 90 55;

099 323 89 99.

Нагадаємо, що понад 5 тисяч жителів Покровської громади ще не отримали компенсацію за зруйноване житло. Очільник МВА запевняє, що до кінця 2026 року комісія має розглянути всі заяви.