10 тисяч гривень жителям Покровської громади: умови, документи та термін подання заяв

У Покровській громаді Донеччини окремим категоріям жителів виплачуватимуть по 10 тисяч гривень на домогосподарство для підтримки під час осінньо-зимового періоду. Отримати кошти можуть, зокрема, люди з інвалідністю, пенсіонери від 65 років, багатодітні та малозабезпечені родини. Для цього потрібно відповідати визначеним умовам і подати заяву до 1 грудня 2026 року. Розповідаємо, хто може претендувати на виплату та які документи знадобляться.
Про це повідомили в Покровській міській військовій адміністрації.
Допомогу надають одноразово коштом місцевого бюджету. Розмір виплати становить 10 тисяч гривень на одне домогосподарство, а не на кожного члена родини.
Хто може отримати 10 тисяч гривень у Покровській громаді
На матеріальну допомогу можуть претендувати громадяни України, які зареєстровані або задекларовані на території Покровської громади, зокрема й ті, хто виїхав до безпечніших регіонів країни.
Виплату передбачили для:
людей з інвалідністю I–II груп;
сімей, у яких виховують дітей з інвалідністю;
малозабезпечених і багатодітних родин, а також сімей, які отримують базову соціальну допомогу;
сімей, у яких виховують дитину, у свідоцтві про народження якої відсутній запис про батька або матір чи такий запис зроблений за вказівкою одного з батьків;
членів сімей загиблих (померлих) або зниклих безвісти захисників і захисниць України;
людей, віднесених до I категорії постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи;
дружин або чоловіків померлих громадян, смерть яких повʼязана з Чорнобильською катастрофою;
людей віком від 65 років.
Яким умовам потрібно відповідати для отримання виплати
Окрім належності до однієї з пільгових категорій, заявник має відповідати низці вимог.
Зокрема, необхідно:
бути зареєстрованим або задекларованим у Покровській громаді;
у разі переїзду мати статус ВПО та фактично проживати за адресою, зазначеною в довідці переселенця;
фактично проживати в будинку з пічним опаленням, де немає альтернативних джерел тепла;
не отримувати субсидії чи пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого й рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу;
не перебувати на повному державному забезпеченні;
не мати у власності житлової нерухомості на підконтрольній Україні території, за винятком випадків, передбачених порядком надання допомоги.
Важливо: виплату призначають не всім жителям громади, які належать до перелічених категорій, а лише тим, хто одночасно відповідає встановленим умовам.
Які документи потрібні для оформлення допомоги
До заяви необхідно додати:
копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
копію документа, який підтверджує належність до відповідної пільгової категорії;
копію довідки про взяття на облік ВПО;
оригінал довідки або акта уповноваженої організації про наявність пічного опалення та відсутність альтернативних джерел тепла;
оригінал довідки про перебування або неперебування на обліку в Пенсійному фонді України як отримувача відповідних субсидій чи пільг;
згоду на збір та обробку персональних даних;
реквізити особистого поточного банківського рахунку заявника у форматі IBAN.
В адміністрації уточнюють, що в разі надсилання документів поштою копії потрібно засвідчити власноруч. Для цього на них слід зробити напис “Згідно з оригіналом”, поставити підпис, зазначити прізвище та ініціали.
За достовірність наданих документів відповідає заявник.
Куди та до якого числа подавати заяву
Заяви на отримання 10 тисяч гривень приймають із 1 жовтня до 1 грудня 2026 року. Звернення, подані поза цим періодом, не розглядатимуть.
Подати заяву та необхідні документи можна двома способами:
особисто до управління соціального захисту населення Покровської міської ради;
поштовим відправленням.
Звернутися можна за адресами:
м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 56;
м. Камʼянське, вул. Спортивна, 33.
Уточнити умови програми, порядок подання документів та інші деталі можна за телефонами управління соціального захисту: