Покровська міська ВА змінила суми та принципи розрахунку виплат для спортсменів та тренерів із громади, які досягли перемог на змаганнях всеукраїнського рівня. Раніше розмір виплати вираховували від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому вона поступово зростала з року в рік. Тепер влада громади перейшла до фіксованих виплат.
Про це йдеться у розпорядженні начальника Покровської міської ВА №154 від 20 січня. Документ опублікували на офіційному сайті військової адміністрації.
Так, у 2026 році за перемоги на Чемпіонатах України серед дорослих надають такі нагороди:
Водночас за перемоги на Чемпіонатах України серед інших вікових категорій (молоді, юніорів, юнаків, кадетів тощо) та Кубку України надають такі одноразові виплати:
Третя група виплат призначена для переможців всеукраїнських спортивних заходів (відкриті турніри, змагання тощо):
Виплати можуть отримати як спортсмени, які безпосередньо досягли зазначених результатів, так і тренери, які готували цих спортсменів.
З умовами надання виплат можна ознайомитися у повній версії документа за посиланням.
Нагадаємо, раніше цьогоріч зміни до програми підтримки спортсменів запровадили у Слов’янській громаді. Там на 2026-й раніше планували виплачувати фіксовані суми по 1500 гривень на місяць, однак натомість запровадили три види стипендій від 1664 до 2000 гривень.