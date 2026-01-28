Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Покровська міська ВА змінила суми та принципи розрахунку виплат для спортсменів та тренерів із громади, які досягли перемог на змаганнях всеукраїнського рівня. Раніше розмір виплати вираховували від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому вона поступово зростала з року в рік. Тепер влада громади перейшла до фіксованих виплат.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Покровської міської ВА №154 від 20 січня. Документ опублікували на офіційному сайті військової адміністрації.

Так, у 2026 році за перемоги на Чемпіонатах України серед дорослих надають такі нагороди:

3000 грн за 1 місце, 2700 грн за 2 місце та 2500 за третє місце в олімпійських видах спорту;

2600 грн за 1 місце, 2400 грн за 2 місце та 2200 за третє місце в неолімпійських видах спорту;

2600 грн за 1 місце, 2400 грн за 2 місце та 2200 за третє місце у видах спорту серед людей з інвалідністю;

3000 грн за 1 місце, 2700 грн за 2 місце та 2500 за третє місце у видах спорту серед військовослужбовців та ветеранів.

Водночас за перемоги на Чемпіонатах України серед інших вікових категорій (молоді, юніорів, юнаків, кадетів тощо) та Кубку України надають такі одноразові виплати:

2700 грн за 1 місце, 2500 грн за 2 місце та 2300 грн за 3 місце в олімпійських видах спорту;

2500 грн за 1 місце, 2300 грн за 2 місце та 2100 грн за 3 місце в неолімпійських видах спорту;

2500 грн за 1 місце, 2300 грн за 2 місце та 2100 грн за 3 місце у видах спорту серед людей з інвалідністю;

2700 грн за 1 місце, 2500 грн за 2 місце та 2300 грн за 3 місце у видах спорту серед військовослужбовців та ветеранок.

Третя група виплат призначена для переможців всеукраїнських спортивних заходів (відкриті турніри, змагання тощо):

2400 грн за 1 місце, 2200 грн за 2 місце та 2000 грн за 3 місце в олімпійських видах спорту;

2200 грн за 1 місце, 2000 грн за 2 місце та 1800 грн за 3 місце в неолімпійських видах спорту;

2200 грн за 1 місце, 2000 грн за 2 місце та 1800 грн за 3 місце у видах спорту серед людей з інвалідністю;

2400 грн за 1 місце, 2200 грн за 2 місце та 2000 грн за 3 місце у видах спорту серед військовослужбовців та ветеранів.

Виплати можуть отримати як спортсмени, які безпосередньо досягли зазначених результатів, так і тренери, які готували цих спортсменів.

З умовами надання виплат можна ознайомитися у повній версії документа за посиланням.

Нагадаємо, раніше цьогоріч зміни до програми підтримки спортсменів запровадили у Слов’янській громаді. Там на 2026-й раніше планували виплачувати фіксовані суми по 1500 гривень на місяць, однак натомість запровадили три види стипендій від 1664 до 2000 гривень.