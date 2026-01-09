Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Слов’янська міська ВА оновила положення про надання стипендій спортсменам із громади, яких визнає провідними та перспективними. На 2026 рік раніше планували виплачувати фіксовані суми по 1500 гривень на місяць, однак натомість запровадили три види стипендій від 1664 до 2000 гривень.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Слов’янської міської ВА Сергія Ляха, опублікованому 9 січня 2026 року.

Згідно з новою редакцією документа, у поточному році стипендія становить:

2000 гривень за олімпійські види спорту;

1800 гривень за неолімпійські види спорту;

1664 гривні за види спорту для людей з інвалідністю.

Максимальна кількість стипендій, яку у Слов’янській громаді можуть виплачувати у 2026 році, залишилася без змін — отримувачів і надалі не може бути більше 15. Виплати призначають на конкурсній основі.

Не змінилися й умови призначення щомісячної підтримки спортсменам від громади: претендувати на стипендію можуть ті, хто у 2025-му здобув 1-3 місця на чемпіонатах та першостях України або 1-5 місця на чемпіонатах Європи та світу з видів спорту, які визнані в Україні.

Папери на стипендію для спортсмена подає керівник спортивної установи або організації, яка його представляє. Це може бути президент федерації, керівник ДЮСШ, керівник спортивного клубу або інший уповноважений. Рішення про надання стипендії ухвалюють у Слов’янській міській ВА.

