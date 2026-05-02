У Покровську офіційно визнали зруйнованими 34% багатоповерхових та 3% приватних будинків

Станом на початок травня 2026 року комісія підтвердила руйнування 216 із 629 багатоповерхівок Покровська. Із них 164 визнали знищеними. Крім того, у місті є понад 20 тисяч приватних будинків, із яких 673 визнали зруйнованими, а 454 — знищеними.
Про обстеження розповів заступник начальника Покровської МВА Олексій Стебель.
Загалом у Покровську вдалося обстежити 1235 споруд та підтвердити знищення понад 5 тисяч квартир.
Втім, через активні бойові дії обстежити деякі будівлі не вдається. Наразі у посадовців є 618 споруд, серед яких 361 багатоповерхівка та 257 приватних будинків, щодо яких не вдається підтвердити факт руйнування.
Ще у Покровську є понад 14 тисяч заяв щодо квартир, за якими триває обстеження.
Нагадаємо, з 1 серпня 2023 року до початку травня 2026 року посадовці Покровської ВА нарахували 3,06 мільярда гривень компенсації для жителів громади, чиє житло знищили під час бойових дій. Зокрема, це 2 426 житлових сертифікатів.