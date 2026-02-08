Російська установка САУ 2С9 "Нона-С". Скриншот з відео: 7 корпус ДШВ

У західній частині Покровська українські військові знищили самохідну артилерійську установку 2С9 “Нона-С”, яку російські десантники приховали в одному з нежитлових приміщень приватної забудови.

Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування десатно-штурмових військ.

За даними військових, артилерійську установку противник планував використати для підтримки штурмових дій у напрямку села Гришине. Зокрема, йшлося про підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ.

Після виявлення цілі українські підрозділи безпілотних систем завдали удару FPV-дронами. Безпілотники проникли всередину будівлі та кількома прицільними влучаннями уразили елементи установки. Внаслідок цього техніку повністю знищили.

Нагадаємо, минулої доби, 7 лютого, на Донеччині через російські удари загинули двоє людей, ще троє дістали поранень. Загалом росіяни атакували житлові квартали та лінію фронту області 1 139 разів. Руйнувань зазнали 31 цивільний обʼєкт, з них 25 — домівки.