У полоні помер захисник Руслан Романов, якого росіяни судили за “терористичними” статтями, — “Медіазона”

Репатріація загиблих,17 вересня 2026 року. Ілюстративне фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

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Російський Південний окружний військовий суд закрив кримінальну справу проти українського військовополоненого через смерть обвинуваченого: відповідну відмітку в судовій картотеці від 15 жовтня виявили журналісти.

Про це пише російське видання “Медіазона”.

Ім’я підсудного у картці справи є прихованим, тому особу загиблого медійники встановили власними силами — стверджують, його звали Русланом Романовим, він був військовослужбовцем ЗСУ.

Романова судили за участь у терористичній спільноті, організацію діяльності визнаної терористичною організації та навчання з терористичною метою. За цими статтями в Росії зазвичай переслідують полонених із полків “Азов” та “Айдар”. Такі справи, як правило, розглядає Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, стверджують журналісти.

Відповідна справа надійшла до суду наприкінці серпня. Попереднє засідання пройшло 22 вересня, однак із доступних даних незрозуміло, чи був на ньому присутній Руслан Романов. Коли й за яких обставин він потрапив у полон, а також у якому підрозділі служив, журналістам з’ясувати поки не вдалося.

Нагадаємо, напередодні 34-річного військовослужбовця полку “Азов” Ігоря Лему, якого росіяни взяли в полон у Маріуполі навесні 2022 року, засудили до 28 років колонії суворого режиму. Окупаційна прокуратура стверджує, що його визнали винним в участі в “терористичному угрупованні” та проходженні навчання для здійснення терористичної діяльності.