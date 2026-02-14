У польському Кракові пройде виставка мальопису української художниці про Маріуполь (адреса)

У польському Кракові пройде виставка мальопису української художниці про Маріуполь. Фото: Ліза Мартін

17 лютого 2026 року в польському місті Краків пройде презентація мальопису “Тоді йшов сніг” української художниці Лізи Мартін. У роботі вона розповіла історію маріупольця, який виживає в оточеному місті. Розповідаємо, коли відбудеться виставка та куди приходити.

Про презентацію розповіли в Маріупольській міській раді.

“Через особисту історію героя авторка передає трагедію міста, життя під постійними бомбардуваннями та боротьбу за виживання мирних людей. Також на виставці будуть представлені роботи, присвячені Ірпеню та Донеччині”, — пишуть у пресслужбі Маріупольської ради.

Ліза Мартін у своїй творчості документує психологічні переживання та фізичні руйнування, спричинені війною.

Презентація пройде 21 лютого о 16:00 у кавʼярні-книгарні Nić по вулиці Sławkowska 28. Більше за посиланням.

